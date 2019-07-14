В Тульской области выпавший град убирали снеговыми лопатами

Фото: газета "Заря. Ефремов".

В Ефремовском районе стихия разгулялась не на шутку!

В поселке Степной хутор Ефремовского городского округа выпал обильный град. Об этом пишет газета «Заря. Ефремов». Местным жителям пришлось даже доставать снеговые лопаты, чтобы ликвидировать последствия стихии!

Смотрите сами:

Крупицы града полностью покрыли огород у местного жителя. Выглядит это довольно впечатляюще!

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