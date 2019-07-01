Тульские спортсмены помогли сборной России завоевать медали на Европейских играх

В Минске завершились II Европейские игры. По итогам соревнований сборная России заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 109 медалей — 44 золота, 23 серебра и 42 бронзы.

В состав национальной команды вошли спортсмены из Тульской области. В велоспорте на треке в командном и индивидуальном спринте золотые медали завоевала уроженка Ревякино Ясногорского района Анастасия Войнова, в омниуме серебро добыла Евгения Аугустинас, а бронзовым призером в мэдисоне стала участница команды «Marathon-Tula» Диана Климова.

В баскетболе 3×3 игрок тульского БК «Арсенал» Алексей Жердев в составе сборной России стал чемпионом.

Тулячка Дарья Абрамова завоевала бронзовую медаль в боксе, в греко-римской борьбе также бронзу добыл уроженец Тулы Сергей Семенов.

Велогонщик Александр Дубченко в кейрине не смог пробиться в полуфинал и стал 92-м. Екатерина Гниденко в этом же виде спорта показала 73-й результат.