В Туле на улице К. Маркса нашли ящик с подкалиберными снарядами

Фото и видео Сергея Старикова

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 1 июля на улице Карла Маркса к офисному зданию прибыли сотрудники городской службы спасения, МЧС, «Росгвардии», полиции и спецавтомобиль разминирования. Причиной стал ящик с подозрительными предметами, обнаруженный рядом со зданием.

Сапером ОМОН Росгвардии по Тульской области предметы были идентифицированы как лафетопробные (фиктивные) снаряды, которые применяются при испытаниях пушечных стволов. Взрывчатых веществ в них нет, поэтому находка не представляла опасности для окружающих.