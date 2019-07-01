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В Туле на улице К. Маркса нашли ящик с подкалиберными снарядами
Фото и видео Сергея Старикова

В Туле на улице К. Маркса нашли ящик с подкалиберными снарядами

На месте работали спецслужбы.

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 1 июля на улице Карла Маркса к офисному зданию прибыли сотрудники городской службы спасения, МЧС, «Росгвардии», полиции и спецавтомобиль разминирования. Причиной стал ящик с подозрительными предметами, обнаруженный рядом со зданием.

Сапером ОМОН Росгвардии по Тульской области предметы были идентифицированы как лафетопробные (фиктивные) снаряды, которые применяются при испытаниях пушечных стволов. Взрывчатых веществ в них нет, поэтому находка не представляла опасности для окружающих.

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На ул. К. Маркса найдены боеприпасы, Фото: 1
На ул. К. Маркса найдены боеприпасы, Фото: 2
На ул. К. Маркса найдены боеприпасы, Фото: 3
На ул. К. Маркса найдены боеприпасы, Фото: 4
На ул. К. Маркса найдены боеприпасы, Фото: 5
На ул. К. Маркса найдены боеприпасы, Фото: 6
На ул. К. Маркса найдены боеприпасы, Фото: 7
На ул. К. Маркса найдены боеприпасы, Фото: 8
На ул. К. Маркса найдены боеприпасы, Фото: 9
На ул. К. Маркса найдены боеприпасы, Фото: 10
На ул. К. Маркса найдены боеприпасы, Фото: 11
На ул. К. Маркса найдены боеприпасы, Фото: 12
На ул. К. Маркса найдены боеприпасы, Фото: 13
На ул. К. Маркса найдены боеприпасы, Фото: 14
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