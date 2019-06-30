Тулячка Анастасия Войнова завоевала второе золото на Европейских играх

Тульская велосипедистка Анастасия Войнова одержала победу в индивидуальном спринте на вторых Европейских играх, которые проходят в Минске. В четверть- и полуфинале тулячка сразилась с гонщицами из Нидерландов.

В финальном заезде соперницей Анастасии стала француженка Матильды Грос. Напомним, ранее Войнова в паре с Дарьей Шмелёвой выиграла золото в командном спринте.

Кроме того, гонщица тульской команды «Marathontula» Диана Климова, выступавшая за сборную России, завоевала бронзу в мэдисоне, который проехала с Марией Новолодской.