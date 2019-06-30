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Тулячка Анастасия Войнова завоевала второе золото на Европейских играх

Тулячка Анастасия Войнова завоевала второе золото на Европейских играх

Она выиграла индивидуальный спринт, обогнав француженку Матильду Грос.

Тульская велосипедистка Анастасия Войнова одержала победу в индивидуальном спринте на вторых Европейских играх, которые проходят в Минске. В четверть- и полуфинале тулячка сразилась с гонщицами из Нидерландов.

В финальном заезде соперницей Анастасии стала француженка Матильды Грос. Напомним, ранее Войнова в паре с Дарьей Шмелёвой выиграла золото в командном спринте.

Кроме того, гонщица тульской команды «Marathontula» Диана Климова, выступавшая за сборную России, завоевала бронзу в мэдисоне, который проехала с Марией Новолодской.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 17:54 +3
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