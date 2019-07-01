«Быстрореагирующее производство»: тренинг для сотрудников тульских предприятий прошел в «Октаве»

Фото: творческий индустриальный кластер «Октава».

В тренинге приняли участие сотрудники АО «Кимовский радиоэлектронный завод», АО НПП «Связь», АО «НПО «Сплав», АО «Конструкторское бюро приборостроения им. А.Г.Шипунова», АО «Тулаточмаш», ПАО «Октава», ПАО «Завод Тула», ООО «Завод № 423», ООО ОХК «Щекиноазот» ООО Яснополянская фабрика тары и упаковки, ООО «Байкал майкрофонс», ООО «Станкотехника», АО «ИТО-Туламаш», ПАО НПО «Стрела».

Во время тренинга представители производств рассматривали тренды

модернизации производственных предприятий и их эффективность,

разбирались в том, что можно и нужно сделать для повышения

эффективности производительности труда, какие изменения произвести в

организационной структуре.

Директор высшей технической школы Татьяна Федорова:

– Современное производство должно не просто идти в ногу со временем и принимать во внимание как технические новинки, так и актуальные способы продвижения. Оно должно быть на шаг впереди конкурентов, внедряя инновации так, чтобы постоянно оставаться на плаву, чтобы производство или завод не были огромным, неповоротливым учреждением. И мы рады, что именно в Высшей технической школе самые лучшие представители производственных площадок получат необходимые знания для актуализации рабочих процессов.