Фото: творческий индустриальный кластер «Октава».
«Быстрореагирующее производство»: тренинг для сотрудников тульских предприятий прошел в «Октаве»
Для участников выступил известный российский бизнес-тренер Сергей Кулыгин.
В тренинге приняли участие сотрудники АО «Кимовский радиоэлектронный завод», АО НПП «Связь», АО «НПО «Сплав», АО «Конструкторское бюро приборостроения им. А.Г.Шипунова», АО «Тулаточмаш», ПАО «Октава», ПАО «Завод Тула», ООО «Завод № 423», ООО ОХК «Щекиноазот» ООО Яснополянская фабрика тары и упаковки, ООО «Байкал майкрофонс», ООО «Станкотехника», АО «ИТО-Туламаш», ПАО НПО «Стрела».
Во время тренинга представители производств рассматривали тренды
модернизации производственных предприятий и их эффективность,
разбирались в том, что можно и нужно сделать для повышения
эффективности производительности труда, какие изменения произвести в
организационной структуре.
Директор высшей технической школы Татьяна Федорова:
– Современное производство должно не просто идти в ногу со временем и принимать во внимание как технические новинки, так и актуальные способы продвижения. Оно должно быть на шаг впереди конкурентов, внедряя инновации так, чтобы постоянно оставаться на плаву, чтобы производство или завод не были огромным, неповоротливым учреждением. И мы рады, что именно в Высшей технической школе самые лучшие представители производственных площадок получат необходимые знания для актуализации рабочих процессов.
Быстрореагирующее производство — это мощная методика повышения
эффективности как производственных систем, так и бизнеса в целом. Это
методика изменения культуры мышления, культуры достижения результата
через сокращение времени, которое приводит к улучшениям на всех уровнях компании.
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