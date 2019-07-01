Центральный парк отметил день рождения с размахом

Фото: tulskieparki.ru

30 июня Центральный парк отметил свое 126-летие. Отдыхающих встречал физкультурно-оздоровительный праздник «Сила молодецкая». Мужчины и женщины состязались в выносливости и крепости мышц: подтягивания, «русский жим», кантовка огромных колес (вес для женщин 100 кг, для мужчин 180 кг), тяга автомобиля весом 3,2 т.

На фонтанной площади прошла ярмарка тульских мастеров: книги, игрушки ручной работы, яблоки в карамели и леденцы на палочке... В шатрах у сцены проводились мастер-классы: можно было смастерить деревянный шезлонг, оригинальную сумочку из пеньки или вешалку для одежды. В детском городке зрителей собрало выступление юных артистов цирка, а в «Доме сказки» ребят ждала интересная волшебная история – игра по сказке «Колобок».

Проявили свои таланты и детские коллективы Тулы: вокальный ансамбль русской песни «Журавушка», цыганский ансамбль песни и танца «Ягори», фольклорный ансамбль «Смородина», вокальный коллектив «Тоника», дуэт Ольги и Евгения Поляковых, кавер-группа «Пряник BAND». Великолепием костюмов и ярким шоу сразила зрителей театральная студия «Лицо-Идеи», театра костюма и танца «Контур», шоу-проекта Русский Hollywood. Огненную точку торжества поставило фаер-шоу.