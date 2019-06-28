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Тульская велогонщица Анастасия Войнова завоевала золото Европейских игр
Фото со страницы Анастасии Войновой в ВК.

Тульская велогонщица Анастасия Войнова завоевала золото Европейских игр

Анастасия Войнова, Дарья Шмелева и Екатерина Роговая стали лучшими в командном спринте.

Уроженка Тульской области велогонщица Анастасия Войнова завоевала золотую медаль в командном спринте на проходящих в Минске Европейских играх.

Войнова, Дарья Шмелева, а также Екатерина Роговая, которая ехала квалификацию командного спринта, стали лучшими в этом виде спорта.

– Мы улучшили рекорд России – немного, но всё же. Это положительные эмоции, это промежуточный результат, который говорит о том, что к Олимпийским играм мы движемся в нужном направлении, — сказала Анастасия в интервью журналистам.

В данный момент сборная России лидирует в общекомандном зачете, имея в активе 32 золотые, 16 серебряных и 24 бронзовые медали. Второе место занимает команда Белоруссии (19−13−23), третье — Италии (8−6-5). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:40 +3
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