Тульская велогонщица Анастасия Войнова завоевала золото Европейских игр

Фото со страницы Анастасии Войновой в ВК.

Уроженка Тульской области велогонщица Анастасия Войнова завоевала золотую медаль в командном спринте на проходящих в Минске Европейских играх.

Войнова, Дарья Шмелева, а также Екатерина Роговая, которая ехала квалификацию командного спринта, стали лучшими в этом виде спорта.

– Мы улучшили рекорд России – немного, но всё же. Это положительные эмоции, это промежуточный результат, который говорит о том, что к Олимпийским играм мы движемся в нужном направлении, — сказала Анастасия в интервью журналистам.

В данный момент сборная России лидирует в общекомандном зачете, имея в активе 32 золотые, 16 серебряных и 24 бронзовые медали. Второе место занимает команда Белоруссии (19−13−23), третье — Италии (8−6-5). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.