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В Туле «Арсенал» начал продажу сезонных абонементов

В Туле «Арсенал» начал продажу сезонных абонементов

Для некоторых категорий болельщиков появились скидки.

Главная футбольная команда Тулы запустила второй этап продажи сезонных абонементов. Последние дают право посетить 15 встреч «Арсенала» в РПЛ, а также матчи Кубка России (до 1/8 финала включительно).
 
 
 
Кроме того, «Арсенал» напоминает, что покупатели абонементов станут участниками программы лояльности, с получением дополнительных возможностей от клуба. Например, это приоритетное право выкупа билетов на еврокубковые встречи оружейников или скидки в фирменном магазине клуба.
 
«Руководство ПФК „Арсенал“ пошло навстречу многочисленным пожеланиям сохранить ценовую политику прошлого сезона. Кроме того, для разных категорий граждан у нас появилась гибка система скидок как на абонемент», — сообщает пресс-служба тульского «Арсенала».
 

Сезонные абонементы можно приобрести по адресу: проспект Ленина, 87, кассы Центрального стадиона «Арсенал». График работы: с 13:00 до 19:00. Без выходных.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:36 0
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