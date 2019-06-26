В Туле «Арсенал» начал продажу сезонных абонементов

Главная футбольная команда Тулы запустила второй этап продажи сезонных абонементов. Последние дают право посетить 15 встреч «Арсенала» в РПЛ, а также матчи Кубка России (до 1/8 финала включительно).

Кроме того, «Арсенал» напоминает, что покупатели абонементов станут участниками программы лояльности, с получением дополнительных возможностей от клуба. Например, это приоритетное право выкупа билетов на еврокубковые встречи оружейников или скидки в фирменном магазине клуба.

«Руководство ПФК „Арсенал“ пошло навстречу многочисленным пожеланиям сохранить ценовую политику прошлого сезона. Кроме того, для разных категорий граждан у нас появилась гибка система скидок как на абонемент», — сообщает пресс-служба тульского «Арсенала».

Сезонные абонементы можно приобрести по адресу: проспект Ленина, 87, кассы Центрального стадиона «Арсенал». График работы: с 13:00 до 19:00. Без выходных.