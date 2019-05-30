новости
новости
Регистрация
За пять лет в Тульской области планируют построить 18 детских садов
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

За пять лет в Тульской области планируют построить 18 детских садов

Об этом сообщила руководитель регионального министерства образования Алевтина Шевелева.

В рамках рабочего визита в Тулу полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев посетил частный детский сад «Радость моя». Его сопровождал губернатор Алексей Дюмин. Гости познакомились с работой дошкольного учреждения.

Министр образования Алевтина Шевелева отметила, что в Тульской области работают три частных детских сада, которые имеют лицензию на образовательную деятельность и получают бюджетные субвенции на оплату труда работников и учебные расходы. 

Также министр сообщила, что до 2024 года за счет бюджета Тульской области и федеральных средств в регионе планируют построить 18 детских садов, рассчитанных на 4000 мест, из них 2500 будут открыты в ясельных группах. К расширению сети образовательных организаций привлекают инвесторов – за счёт инвестиций отремонтированы два детских сада в Донском и Киреевске, построен детсад в Туле, идёт строительство в Новомосковске. 

Игорь Щеголев отметил, что в рамках нацпроекта «Демография» в России будут закрывать потребность в создании дополнительных мест в детских садах, в первую очередь речь идёт о группах для детей в возрасте до трёх лет.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:52 0
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областирабочий визитпосещение детского садастроительство детских садовразвитие образования
Люди
Игорь ЩеголевАлексей ДюминАлевтина Шевелева
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячки стали чемпионками России по велоспорту тандем-шоссе
Тулячки стали чемпионками России по велоспорту тандем-шоссе
В Туле бензовоз не проскочил мимо двух легковушек
В Туле бензовоз не проскочил мимо двух легковушек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.