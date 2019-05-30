За пять лет в Тульской области планируют построить 18 детских садов

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В рамках рабочего визита в Тулу полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев посетил частный детский сад «Радость моя». Его сопровождал губернатор Алексей Дюмин. Гости познакомились с работой дошкольного учреждения.

Министр образования Алевтина Шевелева отметила, что в Тульской области работают три частных детских сада, которые имеют лицензию на образовательную деятельность и получают бюджетные субвенции на оплату труда работников и учебные расходы.

Также министр сообщила, что до 2024 года за счет бюджета Тульской области и федеральных средств в регионе планируют построить 18 детских садов, рассчитанных на 4000 мест, из них 2500 будут открыты в ясельных группах. К расширению сети образовательных организаций привлекают инвесторов – за счёт инвестиций отремонтированы два детских сада в Донском и Киреевске, построен детсад в Туле, идёт строительство в Новомосковске.

Игорь Щеголев отметил, что в рамках нацпроекта «Демография» в России будут закрывать потребность в создании дополнительных мест в детских садах, в первую очередь речь идёт о группах для детей в возрасте до трёх лет.