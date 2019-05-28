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В Тульской области клещи покусали более 800 человек

В Тульской области клещи покусали более 800 человек

Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

С 20 по 26 мая в больницы Тульской области с укусами клещей обратилось 328 человек (в том числе детей — 114). Случаи присасывания клещей отмечаются на приусадебных участках, дворовых территориях и в лесополосах.

Всего же с начала сезона с укусами клещами обратился 871 человек (из них детей — 322).

Сообщается, что за период мониторинга исследовано 546 проб клещей, снятых с людей, и 73 пробы — из природных биотопов. Общая инфицированность составила: боррелиями — 12%, анаплазмой — 2,4%.

Проведены акарицидные обработки 740 га территории Тульской области.

 

В случае присасывания клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию для его удаления. Исследовать клеща на наличие в нем возбудителей болезней можно в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (Тула, ул. Оборонная, 114, тел. 37-39-56) с 8.30 до 16.00 ежедневно, в том числе в праздничные и выходные дни.

По вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами, консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам: 37-07-06, 37-33-25, 37-30-77.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:18 +2
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