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Туляков приглашают на спортивные тренировки
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Туляков приглашают на спортивные тренировки

Проведите свой досуг спортивно!

Профессиональные тренеры приглашают туляков на бесплатные мастер-классы. Публикуем расписание.

Северная ходьба:

  • 23 мая 10.00 – мастер-класс с Анной Ядыкиной, Казанская набережная;
  • 24 мая 10.00 – мастер-класс с Еленой Черновой, Комсомольский парк (вход с ул. Октябрьской, рядом с памятником Н. Рудневу);
  • 25 мая 10.00 – мастер-класс с Еленой Соколовой, ЦПКиО им. П.П. Белоусова;

25 мая 8.50 – забег на 5 км под руководством эксперта PARKRUN, Центральный парк (вход в парк со стороны пр. Ленина).

25 мая 11.00 – круговая фитнес-тренировка с Сергеем Сулеиным, экспертом фитнес-клуба VLASTELIN FITNESS, Пролетарская набережная (за автозаправкой SHELL, спортивная площадка).

25 мая 12.00 –  мастер-класс по легкой атлетике с Ильей Лазаревым, действующим спортсменом, тренером, КМС на 800 м, Казанская набережная (главная сцена за стеной кремля напротив кафе Mr. Cup).

26 мая 8.50 –  круговая фитнес-тренировка с Оксаной Сафоновой, экспертом фитнес-клуба «ВФОРМЕ», площадка воркаут в сквере ветеранов Афганистана, ул. Демонстрации.

26 мая 10.00 –  круговая фитнес-тренировка с Ульяной Бривиной, фитнес-экспертом «Города Спорта», Центральный парк (спортивная площадка (рядом скейтплощадка, футбольное поле, детский городок).

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:45 +3
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