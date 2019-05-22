Туляк из парикмахерской украл машинки для стрижки и краску для волос

В Скуратовском микрорайоне в парикмахерскую пробрался злоумышленник. Мужчина подобрал ключ к двери и без проблем проник в помещение. Оттуда он украл весьма интересный набор: две машинки для стрижки, краску для волос, а также роутер.

Общий ущерб владельцу составил 27 тысяч рублей.

Тульские полицейские выяснили личность подозреваемого. Им оказался 50-летний мужчина, проживающий поблизости от парикмахерской. В содеянном он признался.

- В отделе полиции «Скуратовский» возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». В рамках расследования полицейские выяснят все детали хищения, в том числе и его мотив, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.