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Туляк из парикмахерской украл машинки для стрижки и краску для волос

Туляк из парикмахерской украл машинки для стрижки и краску для волос

А еще мужчина захватил роутер.

В Скуратовском микрорайоне в парикмахерскую пробрался злоумышленник. Мужчина подобрал ключ к двери и без проблем проник в помещение. Оттуда он украл весьма интересный набор: две машинки для стрижки, краску для волос, а также роутер.

Общий ущерб владельцу составил 27 тысяч рублей.

Тульские полицейские выяснили личность подозреваемого. Им оказался 50-летний мужчина, проживающий поблизости от парикмахерской. В содеянном он признался.

- В отделе полиции «Скуратовский» возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». В рамках расследования полицейские выяснят все детали хищения, в том числе и его мотив, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:24 0
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