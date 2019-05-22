HammAli & Navai «запустят на танцпол» своих тульских фанатов

Фото из аккаунта @hammali_

Концерт особенно придется по душе любителям музыки в стиле Jan Khalib. Творчество группы отличает удачное сочетание танцевальной музыки и пронзительной рэп-лирики.



История музыкального тандема Александра Алиева и Наваи Бакирова (именно так зовут солистов HammAli & Navai) началась в 2016 году, но настоящая популярность пришла к музыкантам позже, с выходном дебютного студийного альбома JANAVI в 2018 году. И с тех пор понеслось…



Даже если вам не знакома эта группа, ее песни вы наверняка хоть раз слышали. Это HammAli & Navai авторы хитов «Пустите меня на танцпол», «Ноты», «Хочешь, я к тебе приеду».

Согласно исследованию Яндекс. Музыки, музыкальный тандем HammAli & Navai входит в тройку самых прослушиваемых рэп-исполнителей. Их новый трек «Девочка-война» в апреле вошел в топ чартов Apple Music и ВКонтакте.



Гастрольный график артистов расписан почти на каждый день лета. На концерт в Ульяновске, который пройдет двумя днями раньше Тулы, уже раскуплены все билеты. К счастью, жители Тульской области все еще могут приобрести билеты в любой точке продаж Myslo-кассы.

Рэп-группа HammAli & Navai образовалась в 2018 году Александром Алиевым (псевдоним HammAli) и Наваи Бакировым (псевдоним Navai). Оба участника являются уроженцами Москвы, этническими азербайджанцами. В дебютном клипе на песню «Хочешь, я к тебе приеду» снялась инстаграм-знаменитость Настя Ивлеева.