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Тульский «Арсенал» впервые в истории вышел в Лигу Европы
Фото пресс-службы "Арсенала".

Тульский «Арсенал» впервые в истории вышел в Лигу Европы

Поздравляем команду и болельщиков!

В Самаре завершился финал Кубка России, за которым особенно следили тульские болельщики. За трофей сражались «Локомотив» и «Урал». Благодаря голу Баринова на 27-й минуте, «железнодорожники» победили и оформили «золотой дубль».

А эта победа «Локомотива» и шестая строчка в чемпионате России открыли для тульского «Арсенала» окно в Лигу Европы! Поздравляем команду и болельщиков с этим историческим футбольным событием!

Ну что, Европа, встречай наш «Арсенал»!

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