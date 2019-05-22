Тульский «Арсенал» впервые в истории вышел в Лигу Европы

Фото пресс-службы "Арсенала".

В Самаре завершился финал Кубка России, за которым особенно следили тульские болельщики. За трофей сражались «Локомотив» и «Урал». Благодаря голу Баринова на 27-й минуте, «железнодорожники» победили и оформили «золотой дубль».

А эта победа «Локомотива» и шестая строчка в чемпионате России открыли для тульского «Арсенала» окно в Лигу Европы! Поздравляем команду и болельщиков с этим историческим футбольным событием!

Ну что, Европа, встречай наш «Арсенал»!