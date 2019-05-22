Заместитель главного пристава Тульской области примет жителей трех районов

27 мая Виктор Бугаев посетит Ленинский, а 3 июня – отдел судебных приставов Богородицкого и Воловского районов.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области, 27 мая заместитель руководителя регионального УФССП Виктор Бугаев проведет выездной прием граждан на базе отдела в Ленинском районе.

Прием запланирован с 14.00 до 16.00 по адресу: поселок Ленинский, ул. Ленина, 6. Предварительная запись ведется до 23 мая по телефону (4872) 33-30-53.

Также Виктор Николаевич проведет прием 3 июня на базе отдела судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Тульской области.

Прием запланирован с 14.00 до 16.00 по адресу: Богородицк, ул. Свободы, 1-а. Предварительная запись до 29 мая по телефону (4872) 33-30-53.