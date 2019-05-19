В заключительном домашнем матче сезона «Арсенал» крупно проиграл «Краснодару» – 0:3

Фото пресс-службы "Арсенала" и Алексея Пирязева.

Финальный свисток. Несмотря на крупный счет не в свою пользу, «Арсенал» уходит с поля под скандирование болельщиков «Мо-лод-цы!» Действительно, этот сезон оружейники провели здорово. А «Краснодар» мы поздравляем с попаданием в Лигу чемпионов. И надеемся, что Тула тоже увидит еврокубки в скором времени.

90+1' Мирзов слева побежал к штрафной и пробил, но Сафонов сегодня уверенно играет.

90' Три минуты добавил арбитр к второму тайму.

87' Немного снизился темп игры: футболисты уже явно подустали.

85' Последняя замена у «Краснодара». Стоцкий заменил автора одного из голов Сергея Петрова.

82' Гол. 0:3. Перейра отдал диагональный пас на Ари, тот выбежал к воротам и без проблем переиграл Михаила Левашова.

81' Очередной Угловой для краснодарцев. Левашов без проблем отбил мяч.

79' С мячом «Арсенал». Пробираются футболисты в штрафную «Краснодара», только ни к чему серьезному это не привело.

77' Очередная замена у «Краснодара»: Газинский отправился отдыхать, вместо него вышел Фьолусон.

76' Вратарь краснодарцев получил желтую карточку за затяжку времени. Не спешат гости.

74' Первая замена у «Краснодара»: вместо Вандерсона выходит Сулейманов.

73' Лесовой снова создал опасность возле ворот гостей, пробивая в дальний угол. Мимо.

71' Ух! Горбатенко с левой ноги мощно закрутил в ворота. Сафонов мяч отбил.

70' Отметим, что у «Краснодара» сегодня мощнейшая мотивация: в случае победы команда займет третье место в турнирной таблице и станет участником Лиги чемпионов. В свою очередь, «Арсенал» ниже шестого места уже не опустится. Подопечные Черевченко гарантировали себе шестую строчку в этом сезоне.

68' Гол! Перейра идеально исполнил стандарт. Мяч пролетел над стенкой прямо в сетку ворот. 0:2.

67' Желтая Костадинову. Опасный штрафной для краснодарцев.

66' На 66-ую минуту у гостей зафиксировано 27 нарушений! «Арсенал» играет более «чисто» — у футболистов всего семь фолов.

65' Неразбериха в штрафной Сафонова: серия рикошетов, неточные передачи. В итоге мяч выбили за пределы площадки.

63' Первая замена у «Арсенала»: вместо Кадири вышел Игорь Горбатенко.

61' Теперь угловой от «Краснодара». Мяч прилетел на голову Мартыновичу, тот пробил неточно — «круглый» пролетел мимо ворот.

60' Мирзов пробивал штрафной — прямо в руки вратарю Сафонову.

60' Снова достается Лесовому, теперь Спайич свалил нашего игрока, за что получил «горчичник».

59' Каборе получил желтую карточку за фол на Лесовом.

57' Угловой для оружейников. Подача от Ткачева в штрафную, головой выбил мяч Классон. Игра переместилась от штрафной «Краснодара».

55' Гол! Сергей Петров вывел «Краснодар» вперед — 0:1. Первый мяч, который «Арсенал» пропустил дома весной в Премьер-лиге.

Газинский отдал ассист на Петрова, который прострелил в дальний угол. Левашов не дотянулся до мяча.

50' Вот это начало матча! Еще одна опасная атака в игре, теперь от гостей. Левашов очень уверенно выручил команду.

49' Теперь и Мирзов! На левом фланге обыграл четверых футболистов «Краснодара» и мощно пробил почти под перекладину.

48' Альварес!!! Вот это момент! Ворвался Виктор в штрафную и пробил в дальний угол, мяч пролетел мимо ворот.

47' Кстати, по словам комментаторов, «Арсенал» принял решение не поливать поле в перерыве. Интересно.

46' Стартовал второй тайм. Замен тренеры решили пока не делать.

Оперативный фоторепортаж от нашего Алексея Пирязева и пресс-службы «Арсенала»:

Перерыв.

45' Две минуты к первому тайму добавил арбитр Виталий Мешков.

45' Как здорово разогнали атаку краснодарцы. Мяч в итоге попал в Кадири, от него — рикошетом в лицо Григалаве.

43' Мирзов устроил небольшой «пожар» в штрафной Краснодара. Но мяч в ворота категорически отказался влететь.

41' МОМЕНТ! Григалава отдал длинный пас на Кангву, тот скинул мяч в штрафную. Лесовой буквально в нескольких сантиметрах разминулся с мячом.

40' Количество фолов за 40 минут: три — у «Арсенала», 16 — у «Краснодара».

37' Левашов вступает в игру! Вандерсон мощно пробил по воротам, Михаил в пряжке выбил мяч.

33' Перейра ушел в жесткий подкат и «подрезал» Костадинова. Футболисту потребовалась помощь медиков.

30' Между Газинским и Кадири произошла небольшая стычка. Игрок «Краснодара» свалил Кадири, а затем и наступил на него… Арбитр успокоил футболистов, игра продолжилась.

29' Потрясающая атмосфера на стадионе! Болельщики так здорово поддерживают команду.

27' Арсенальцы провели несколько неплохих атак, футболисты «Краснодара» отодвинули игру от своих ворот.

26' Вардерсон оттолкнул Григалаву. Арбитр назначил штрафной. Стандарт исполнил Комбаров, но опасно не получилось.

25' Кангва отыграл назад, на Лесового, Даниил попытался обыграть Рамиреса, но игрок «Краснодара» выбил мяч за пределы поля.

23' Лесовой заработал штрафной. Исполнять будет сегодняшний именинник Сергей Ткачев. Ему сегодня исполнилось 30 лет.

22' С мячом Левашов. Отметим, что Михаил впервые после долгого перерыва вышел на поле. У Миши был сломан палец на руке.

21' Газинский издалека пробивал, мимо ворот.

20' Небольшая пауза в игре. Мартынович и Кангва столкнулись головами. Игроку «Краснодара» потребовалась помощь врачей.

18' Вернемся на поле. «Арсенал» с мячом. Футболисты пытались прорваться к штрафной с правого фланга, но пока не очень успешно.

16' А еще встреча «Арсенала» и «Краснодара» стала 1000-й игрой, которую главная команда Тулы проводит на Центральном стадионе в рамках чемпионатов СССР и России на всех уровнях. Вот так вот.

15' Немного отвлечемся от игры. Интересный факт: «Краснодар» — единственная команда в чемпионате, против которой «Арсенал» и в первом, и во втором круге играет под руководством Игоря Черевченко.

13' Альварес грамотно отработал в штрафной, не дал Вандерсону получить мяч от Перейры.

12' Кадири классную передачу отправил на Мирзова, но футболисты «Краснодара» успели перехватить мяч. Эх.

11' Кангва поборолся с Рамиресом и заработал штрафной. Внятной атаки из этого не получилось.

7' Снова опасный момент! Классон сыграл в стенку с Ари, вбежал в штрафную и пробил. Штанга.

3' Опасно! Штанга сейчас выручает «Арсенал»! Ари отправил пас Перейре, тот слету пробил в ближний угол, но попал в штангу.

2' Оружейники очень бодро начинают, практически сразу же отправляя матч в штрафную, но защитники отыгрываются.

1' Стартовый свисток. Вперед, «Арсенал»!

0' Интересные факты о противостоянии «Арсенала» и «Краснодара». Команды встречались семь раз. В Краснодаре — 2014/15 — 0:3, 2016/17 — 0:2, 2017/18 — 0:3, 2018/19 — 0:3. На своем поле — 2014/15 — 0:3, 2016/17 — 0:0, 2017/18 — 1:0 (Джорджевич).

0' Составы команд уже известны.

0' Кстати, молодежка «Арсенала» буквально несколько часов назад обыграла сверстников из Краснодара с минимальным счетом. Эта победа позволила нашим ребятам подняться на третью строчку в таблице.

0' Добрый день, друзья! Сегодня в Туле «Арсенал» принимает «Краснодар». Это заключительный домашний матч сезона. Здорово, если вы на стадионе! Если нет, присоединяйтесь к нашей трансляции.