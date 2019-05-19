Фото Алины Котец.
Туляки: «В нашем подъезде поселилась ондатра»
Растерянные жильцы не понимают, как она туда попала.
Туляки разместили в группе ВКонтакте «Подслушано Тула» информацию о том, что в одном из подъездов дома № 34 по ул. Первомайской поселилась ондатра.
Жители отмечают, что зверек, видимо, домашний, потому что людей совсем не боится. Его пробовали прогнать, однако он ложится на спину и задирает лапки кверху.
Сбежала ли ондатра из дома или же забрела из Центрального парка, пока неизвестно.
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