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Туляки: «В нашем подъезде поселилась ондатра»
Фото Алины Котец.

Туляки: «В нашем подъезде поселилась ондатра»

Растерянные жильцы не понимают, как она туда попала.

Туляки разместили в группе ВКонтакте «Подслушано Тула» информацию о том, что в одном из подъездов дома № 34 по ул. Первомайской поселилась ондатра.

Жители отмечают, что зверек, видимо, домашний, потому что людей совсем не боится. Его пробовали прогнать, однако он ложится на спину и задирает лапки кверху.

Сбежала ли ондатра из дома или же забрела из Центрального парка, пока неизвестно.

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