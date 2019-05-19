Туляки: «В нашем подъезде поселилась ондатра»

Фото Алины Котец.

Растерянные жильцы не понимают, как она туда попала.

Туляки разместили в группе ВКонтакте «Подслушано Тула» информацию о том, что в одном из подъездов дома № 34 по ул. Первомайской поселилась ондатра.

Жители отмечают, что зверек, видимо, домашний, потому что людей совсем не боится. Его пробовали прогнать, однако он ложится на спину и задирает лапки кверху.

Сбежала ли ондатра из дома или же забрела из Центрального парка, пока неизвестно.