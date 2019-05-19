В Туле отлетевшее от «ГАЗели» колесо сбило двух пешеходов

Фото Сергея Старикова.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, вечером 19 мая, около 17.00 на 1-м Лихвинском проезде в Туле произошла необычная авария.

По словам очевидцев, у ехавшей по направлению к Китаевскому проезду «Газели» отлетело заднее левое колесо. Проскочив по инерции 50−70 метров, колесо сбило идущих по обочине мужчину и женщину. Пострадавших увезла карета скорой помощи. По имеющейся на данный момент информации, их жизни ничего не угрожает.

По словам водителя «Газели», сегодня утром он был в автосервисе на ул. Карла Маркса, где ему как раз меняли это колесо. Видимо, колесо плохо прикрутили.