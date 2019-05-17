новости
новости
Регистрация
Игрок «Урала» извинился перед Мирзовым
Фото Алексея Пирязева.

Игрок «Урала» извинился перед Мирзовым

Владимир Ильин утверждает, что не позволял себе оскорблений по национальному признаку.

Нападающий «Урала» Владимир Ильин выступил с заявлением по поводу слухов об оскорблении по национальному признаку полузащитника «Арсенала» Резиуана Мирзова после полуфинального матча Кубка России.

- После матча с тульским «Арсеналом» между мной и Резиуаном Мирзовым действительно произошла небольшая стычка. Это все были эмоции после тяжелейшего матча — мужской разговор на повышенных тонах. Несмотря на то, что разговор этот был не самым «дружеским», я не позволял себе оскорблений по национальному признаку. Я никогда не делил людей по национальностям и прекрасно отношусь абсолютно ко всем нациям. Мы все россияне — и Мирзов, и я, все мы едим один хлеб. У меня у самого много друзей и родственников с Кавказа, супруга родом из Грузии. Тем не менее, я бы хотел в любом случае извиниться за свои эмоции и за свое поведение. Мы профессионалы и должны сдерживать свою агрессию, — приводит слова футболиста пресс-служба «Урала».

Отметим, что у «Арсенала» своя позиция на этот счет.

- Мы склонны доверять нашему игроку Резиуану Мирзову и будем защищать его до конца. В ходе трансляции было видно, что футболист «Урала» Владимир Ильин неоднократно проявлял неуважение в отношении нашего футболиста, что подтверждает телевизионная трансляция. Отметим, что «Арсенал» не будет терпеть оскорблений по национальному признаку в адрес наших игроков, — сообщили «Чемпионату» представители тульского клуба.

По сообщениям федеральных СМИ, точку в этой истории поставит контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС, куда вызваны оба игрока. Заседание пройдет в понедельник.

Сюжет: Арсенал
Гурам Аджоев: Выходка Ильина оскорбила всех тульских болельщиков и клуб «Арсенал»
Спорт
Гурам Аджоев: Выходка Ильина оскорбила всех тульских болельщиков и клуб «Арсенал»
сегодня, в 17:39, 3 150 0
«Урал» подаст апелляцию на судейство после матча с «Арсеналом»
Спорт
«Урал» подаст апелляцию на судейство после матча с «Арсеналом»
вчера, в 12:45, 7 1869 1
«Арсенал»: конец кубковой сказки
Спорт
«Арсенал»: конец кубковой сказки
вчера, в 10:05, 76 5577 -1
«Арсенал» сыграл вничью с «Уралом» и не вышел в финал Кубка России
Спорт
«Арсенал» сыграл вничью с «Уралом» и не вышел в финал Кубка России
15 мая, в 20:56, 184 6495 4
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:42 +3
Другие статьи по темам
Люди
Резиуан Мирзов
Место
Тула
Прочее
АрсеналУралоскорбленияКДК

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Впервые в Туле фитнес-клубы проведут «Ночь фитнеса»
Впервые в Туле фитнес-клубы проведут «Ночь фитнеса»
Минэкологии Тульской области выделит более 2 млн рублей на изучение провала в Дедилово
Минэкологии Тульской области выделит более 2 млн рублей на изучение провала в Дедилово
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.