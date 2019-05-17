Игрок «Урала» извинился перед Мирзовым

Фото Алексея Пирязева.

Нападающий «Урала» Владимир Ильин выступил с заявлением по поводу слухов об оскорблении по национальному признаку полузащитника «Арсенала» Резиуана Мирзова после полуфинального матча Кубка России.

- После матча с тульским «Арсеналом» между мной и Резиуаном Мирзовым действительно произошла небольшая стычка. Это все были эмоции после тяжелейшего матча — мужской разговор на повышенных тонах. Несмотря на то, что разговор этот был не самым «дружеским», я не позволял себе оскорблений по национальному признаку. Я никогда не делил людей по национальностям и прекрасно отношусь абсолютно ко всем нациям. Мы все россияне — и Мирзов, и я, все мы едим один хлеб. У меня у самого много друзей и родственников с Кавказа, супруга родом из Грузии. Тем не менее, я бы хотел в любом случае извиниться за свои эмоции и за свое поведение. Мы профессионалы и должны сдерживать свою агрессию, — приводит слова футболиста пресс-служба «Урала».

Отметим, что у «Арсенала» своя позиция на этот счет.

- Мы склонны доверять нашему игроку Резиуану Мирзову и будем защищать его до конца. В ходе трансляции было видно, что футболист «Урала» Владимир Ильин неоднократно проявлял неуважение в отношении нашего футболиста, что подтверждает телевизионная трансляция. Отметим, что «Арсенал» не будет терпеть оскорблений по национальному признаку в адрес наших игроков, — сообщили «Чемпионату» представители тульского клуба.

По сообщениям федеральных СМИ, точку в этой истории поставит контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС, куда вызваны оба игрока. Заседание пройдет в понедельник.