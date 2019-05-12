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Дмитрий Комбаров может стать игроком тульского «Арсенала»

Дмитрий Комбаров может стать игроком тульского «Арсенала»

Полузащитник московского «Спартака» может продолжить карьеру в «Арсенале», в одном клубе с братом Кириллом.

Эту информацию озвучило Федеральное агентство новостей. Тульский клуб считается фаворитом в борьбе за игрока на тот случай, если в «Спартаке» решат расстаться с ним. Помимо «Арсенала», на Дмитрия Комбарова претендуют «Ростов» и «Урал».

Его родной брат Кирилл в январе 2017 года переехал в Тулу и с тех пор играет за «Арсенал», до этого был игроком клубов «Динамо», «Спартак», «Торпедо», «Томь».

Дмитрий Комбаров в общей сложности провел за «Спартак» 274 матча, забил 27 голов и отдал 44 голевых паса. В текущем сезоне он потерял твердое место в основном составе, проведя лишь 19 матчей во всех турнирах.

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