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Детские пособия теперь будут выдавать по-новому

Детские пособия теперь будут выдавать по-новому

Новые правила получения пособий на первого и второго ребенка вступили в силу в России 12 мая.

Теперь заявление на оформление выплат можно подать в любом городе, а не только по месту постоянной регистрации родителей, сообщает «Российская газета».

Ранее пособия выплачивались только по месту прописки. С 12 мая для их получения не нужна в том числе и временная регистрация.

О введении ежемесячных выплат на первого ребенка президент России Владимир Путин объявил осенью 2017 года. Пособие выплачивается не всем, а только тем семьям, в которых среднедушевой доход составляет менее полутора прожиточных минимумов трудоспособного населения (эта величина устанавливается для каждого региона местными властями) за второй квартал предыдущего года.

Также при рождении ребенка предоставляется однократная государственная помощь, которая выплачивается работодателем, а при его отсутствии — через управления соцзащиты.

В случае рождения второго и последующих детей семья получает от государства материнский капитал — единовременную выплату из бюджета ПФР в размере 453 тыс. руб. Программа выделения материнского капитала семьям с двумя и более детьми рассчитана до 2021 года. В апреле текущего года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила президенту Владимиру Путину продлить программу материнского капитала как минимум до 2025 года.

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