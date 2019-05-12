Приревновала и с третьей попытки зарезала: жительница села Архангельское убила отца своего ребенка

30 апреля пенсионерка пришла в гости к своему сыну Андрею Ловченко (имя изменено). Он жил в Тульской области в Каменском районе в селе Архангельское. Ключ от квартиры у нее был, и она сама открыла дверь. С порога женщина едва не лишилась чувств: в коридоре лежал труп ее 34-летнего сына.

Тело было накрыто покрывалом, дома никого не было. Женщина тут же вызвала полицию. Вскоре домой вернулась сожительница ее сына – 29-летняя Екатерина Поголева (имя изменено). Сказала, что ходила в магазин и не знает, что произошло в ее отсутствие.

Через какое-то время Екатерина созналась: она убила своего сожителя – отца их совместного 10-летнего ребенка.

Екатерина и Андрей знали друг друга достаточно давно. В браке не состояли, периодически расставались. Как говорят их знакомые, у женщины был тяжелый характер, она часто ругалась на Андрея, в порыве злости могла его ударить, последние несколько лет не работала – стояла на бирже труда, постоянно занимала деньги у знакомых, да еще и выпить любила. Андрей выпивал с ней, но всегда знал меру – дорожил работой.

29 апреля их сын находился у бабушки, он регулярно жил у нее по несколько дней. Вечером к Екатерине и Андрею пришел в гости знакомый. Обычное застолье затянулось. Среди ночи соседи слышали ругань из квартиры. Поводом для скандала стала знакомая. Её Андрей встретил в магазине, в который заходил вместе с Катей. Ревнивице показалось, что он слишком любезен со своей знакомой и ночью женщина устроила сцену. Через какое-то время крики затихли.

Наутро застолье продолжилось, и скандал разгорелся с новой силой, Катя начала снова его ревновать, на что услышала оскорбления. В этот раз Катя вооружилась ножом и замахнулась на Андрея. Не ушедший еще из гостей их знакомый выхватил из рук женщины нож и выкинул в окно. Катя взяла второй нож, но гость вновь выхватил его и выкинул в раковину. Тогда она вытурила мужчину из квартиры, и скандал продолжился с новой силой.

В начале второго часа 30 апреля скандал перерос в потасовку – Катя вновь схватила нож и на этот раз ударила им Андрея в грудь. Мужчина тут же перестал сопротивляться. Катя обмыла нож и окровавленное тело Андрея. Накрыла его покрывалом и ушла в магазин якобы за хлебом. Но когда вернулась домой с покупкой, у подъезда уже были полицейские.

Екатерину забрали в полицию, сначала она отрицала все, но после все же созналась в содеянном.

Андрея похоронили 3 мая, проститься с ним пришло огромное количество его друзей и знакомых. Они и рассказали, что Андрей был хорошим и добрым, очень любил Катю, несмотря на ее сложный характер. Бережно относился к сыну, планировал вместе с ним этим летом уехать жить в Москву.

Ефремовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тульской области возбудил в отношении 29-летней женщины уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство. В настоящее время ей предъявлено обвинение, на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ведомства.

Из-за ревности матери ребенок в одночасье лишился сразу двух родителей: папа похоронен, а маме грозит до 15 лет лишения свободы. На данный момент ребенок живет у бабушки, которая планирует оформить опеку над внуком.