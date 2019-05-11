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В Веневе проходит турнир по каратэ «День Победы»
Фотографии предоставлены организаторами соревнований

В Веневе проходит турнир по каратэ «День Победы»

В соревнованиях принимают участие около 700 спортсменов.

В Веневе проходит традиционный двухдневный турнир по каратэ «День Победы», посвящённый 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войне. В Тульскую область приехали 30 команд из более чем 20 регионов страны, а также каратисты из Луганска – в общей сложности, около 700 спортсменов. 

По словам руководителя федерации каратэ WKC Вугара Ахмедова, организаторы рассчитывают, что в следующем году турниру получит статус всероссийских соревнований.

Турнир проходит в новом веневском ФОКе при поддержке ОАО «Щекиноазот». Тульскую область представляют каратисты из разных районов региона. Для всех участников подготовлены подарки, а победителей ждут ценные призы и награды.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 16:46 +2
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