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В Новомосковске полицейские спасли женщину от ревнивца с ножом

В Новомосковске полицейские спасли женщину от ревнивца с ножом

Злоумышленник успел нанести жертве несколько ранений.

Новомосковским следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя. Как уточняет пресс-служба ведомства, он обвиняется в покушении на убийство. 

По версии следствия, в ночь с 7 на 8 мая мужчина, находясь рядом с городской автостанцией, после ссоры на почве ревности напал на свою 29-летнюю сожительницу, нанёс ей несколько ударов в область груди и других частей тела. Добить жертву злоумышленнику помешали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и патрульно-постовой службы новомосковского ОМВД.

Преступник задержан, ему предъявлено обвинение, проведена проверка показаний и осмотр места происшествия. Потерпевшая находится в больнице, судебно-медицинская экспертиза определит степень тяжести вреда, причиненного её здоровью. Сбор и закрепление доказательств по уголовному делу продолжается.  

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 16:41 +1
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