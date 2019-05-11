В Богородицке посреди леса образовалась свалка ртутных ламп

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В Богородицке, в микрорайоне Ждановский, в лесополосе недалеко от улицы Кольцевой местные жители обнаружили огромную свалку люминсцентных ламп, при изготовлении которых применяется ртуть.

Эти изделия относятся к первому классу отходов. Судя по всему, отработанные лампы свозили в лес в промышленных масштабах – многие из них в заводской упаковке.

В социальных сетях жители пишут, что планируют обращаться к главе региона Алексею Дюмину, если местные власти в кратчайшие сроки не организуют надлежащую утилизацию опасных отходов.