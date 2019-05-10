«Арсенал»: игра забывается, результат остается

Фото: arsenaltula.ru

«Арсенал», безусловно, вымучил победу в Каспийске над «Анжи», но три очка – это три очка. Лучше мучительно победить, чем красиво сыграть вничью.

Во время игры в Каспийске, где принимает своих соперников «Анжи», пожалуй, наиболее интересно было получить ответ на два вопроса: насколько «Арсенал» способен проникнуться усыпляющей психологией очного поединка с дагестанской командой, которая безнадежно тонет, но не сдается. Далеко не у всех это получается, и в Каспийске уже теряли очки чемпион страны «Зенит», а совсем недавно очень даже боевой «Ростов» Валерия Карпина.

И второе: кому в преддверии кубкового полуфинала тренеры дадут возможность получить игровую практику в этом матче. Это если заранее положиться на т, что гости надежно доведут дело до победы, реализовав свою фору в классе. С «Уралом», например, не будет играть из-за квалификации Григалава и резонно было попробовать вместо него Коне.

Восстанавливаются после травмы Мирзов и Комбаров, которые наверное должны быть готовы к предстоящему полуфиналу. Опять же неплохо вышел в предыдущем матче с «Локомотивом» новобранец Володько. В общем, варианты были.

К сожалению, если какие-то кадровые перестановки и подразумевались, все спутала травма Джорджевича на пятнадцатой минуте. Пришлось срочно по позиции выпускать вместо него Ожеговича, тот очень старался, но в игру толком так и не попал, так что стало совсем не до экспериментов. Не сказать, что Ожегович совсем уж так плох – все-таки один из героев феерического матча, который минувшей осенью дал новую работу Олегу Кононову.

В первом тайме, например, выиграл позицию, и до него едва не дошла навесная передача на замыкание головой. После перерыва вообще эффектно отыграл пяткой через ноги защитников на ход в штрафную Альваресу. Но все это немного не то в сравнении с Джорджевичем, который очень сильно напрягает любую оборону большим объемом проделываемой черновой работы. С Ожеговичем в атаке нужна, наверное, некая другая тактика или сыгранность, которые в матче с «Анжи» не сработали.

В итоге тренерский штаб «Арсенала» сделал лишь одну невынужденную замену, выпустив во втором тайме вместо Кангвы Мирзова.

Оказалось, что вовремя. Слегка выпав из обоймы, один из главных атакующих игроков «Арсенала» подрастерял кураж, загубив два таких момента, которые по идее должен был щелкать как орехи. Это не только эффектный промах по пустым воротам после паса Бакаева в концовке матча, но и неудачная обработка паса на ход от того же Ожеговича незадолго перед этим эпизодом. Может и хорошо, что удачи и концентрации в этих эпизодах не хватило – пусть они приберегутся до следующей среды, там-то уж точно будет важнее.

При всем при этом «Анжи» дежурно своего соперника усыпил. Если поначалу «Арсенал» уверенно контролировал мяч, то чем больше уходило времени, тем меньше удавалось что-то делать создавать в этом компоненте – пошли передачи в никуда, отскоки не в нашу сторону, а как только появилась неуверенность в конечном исходе, пришла и некоторая нервозность.

Хорошо еще, что нынешнему «Анжи», даже вколов сопернику хорошую долю снотворного, все же не хватает класса использовать те моменты, которые удается создавать. Понсе, например, имел хорошую возможность не доводить все до дискуссий – надо ли было назначать пенальти в ворота гостей после фола Григалавы. Венесуэльский форвард не успел подстроиться под удар, чтобы переправить мяч в дальний от Нигматуллина угол, и наш вратарь легко отвел угрозу. А ведь позиция была вполне убойная.

Ну да, во втором тайме случился эпизод, в котором при желании можно было усмотреть нарушение со стороны Григалавы. На повторах видно, что защитник «Арсенала» приобнял Понсе на входе в штрафную. Думается, в нашу пользу сыграл целый комплекс побочных факторов – и то, что мяч улетал уже на недосягаемое для форварда хозяев расстояние, и Григалава успел убрать руки прежде чем Понсе, выбирая между падением и возможностью догнать мяч, выбрал первое решение.

Судья ведь тоже был рядом, и всю эту ситуацию видел на расстоянии в несколько метров.

В полярной ситуации, когда можно было с равной степенью оценить эпизод в любую сторону, он выбрал решение в пользу «Арсенала», и это тоже хорошо.

Что же касается пенальти, который решил судьбу матча, то, пожалуй, сомнений в его справедливости нет. Когда такая махина, как камерунец Ондуа, под два метра ростом, даже слегка подтолкнет в спину убегающего от него игрока, мало никому не покажется. А руку-то на плечо он по-товарищески Бакаеву положил. В данном случае мало не показалось «Анжи». Бакаев пенальти заработал, и, по последней арсенальской тенденции, сам же его реализовал.

Конечно, игру «Арсенала» в Каспийске трудно назвать выдающейся. Все-таки с «Анжи», не заглядывая в турнирную таблицу, непросто всем. Вот и у «Арсенала» игра во тором тайме совсем рассыпалась. При всем при этом до победы тульская команда этот матч довела, а это главное.

К сожалению, «Арсенал» оформил при этом вылет романтичного «Анжи» из Премьер-Лиги, что в какой-то степени жаль. Махачкалинский клуб в этом году наглядно демонстрировал всем, что в футбол играют не деньги, а люди, за что всему этому замечательному коллективу можно быть благодарным. Если Остап Бендер когда-то после общения с Берлагой, Скумбриевичем и Полыхаевым практически потерял веру в человечество, то футбольные болельщики, глядя на нынешний «Анжи», эту веру скорее приобрели.

«Арсенала» возвращается домой с целой россыпью рекордов и достижений. Залимхан Бакаев, реализовав пенальти, установил новый бомбардирский рекорд Тулы в Премьер-Лиге – на его счету уже восемь мячей. Столько за один чемпионат ни один тульский форвард в элите российского футбола еще не забивал. Также впервые в истории, за все время выступлений в чемпионатах СССР и России на всех уровнях главная команда Тулы выиграла в Махачкале в официальном матче – это был заколдованный для нас город.

И самое главное – «Арсенал» практически гарантировал себе шестое место, что само по себе рекордный взлет для тульской команды.

Есть, конечно, теоретический вариант, когда столько же очков, сколько и «Арсенал», может набрать «Ахмат» и обойти туляков по лучшему результату личных встреч, но он все же очень теоретический. «Ахмату», например, в следующем туре играть в Москве с ЦСКА. В любом случае порадуемся пока локальному успеху – на вечер пятницы «Арсенал», за два тура до конца чемпионата, обошел в турнирной таблице московский «Спартак» и набрал одинаковое количество очков с ЦСКА. «Если на клетке слона прочтешь надпись: буйвол – не верь глазам своим», – считал в совсем другой жизни Козьма Прутков. Но для нас это невероятное – очень даже сейчас очевидно.

«Анжи» – «Арсенал» – 0:1 (0:1).

Гол: Бакаев (34, с пенальти).

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Костадинов, Горбатенко, Ткачёв, Кангва (Мирзов, 62), Бакаев, Джорджевич (Ожегович, 16).

Предупреждены: Калошин, Иванченко – Костадинов, Ожегович.

Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

10 мая. Каспийск. Стадион «Анжи-Арена».