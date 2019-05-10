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Тульский боксер стал бронзовым призером первенства России среди юниоров

Тульский боксер стал бронзовым призером первенства России среди юниоров

Поздравляем Ивана Онищенко!

Спортсмен из Тульской области Иван Онищенко стал бронзовым призером первенства России по боксу среди юниоров 17-18 лет. Соревнования прошли в Оренбурге.

Как сообщает Федерация бокса Тульской области, 10 мая воспитанник щекинского клуба «Витязь» и тренера Василия Стеблицова в полуфинале в супертяжелой весовой категории свыше 91 кг раздельным решением судей уступил Даниилу Шарафутдинову из Нижегородской области.

Также наш регион представляли Антон Карпенко и Андрей Чунихин. Антон в весовой категории до 64 кг проиграл Александру Степаненко из Челябинской области. Андрей в бою за выход в четвертьфинал в весовой категории до 69 кг по очкам уступил представителю Нижегородской области Павлу Чинчикову. 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 21:13 +4
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