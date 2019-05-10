Тульский боксер стал бронзовым призером первенства России среди юниоров

Спортсмен из Тульской области Иван Онищенко стал бронзовым призером первенства России по боксу среди юниоров 17-18 лет. Соревнования прошли в Оренбурге.

Как сообщает Федерация бокса Тульской области, 10 мая воспитанник щекинского клуба «Витязь» и тренера Василия Стеблицова в полуфинале в супертяжелой весовой категории свыше 91 кг раздельным решением судей уступил Даниилу Шарафутдинову из Нижегородской области.

Также наш регион представляли Антон Карпенко и Андрей Чунихин. Антон в весовой категории до 64 кг проиграл Александру Степаненко из Челябинской области. Андрей в бою за выход в четвертьфинал в весовой категории до 69 кг по очкам уступил представителю Нижегородской области Павлу Чинчикову.