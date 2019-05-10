Жителя Новомосковска наказали за пьяную езду в День дураков

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На момент остановки инспектором ДПС мужчина уже был привлечен к ответственности за аналогичное нарушение.

В Новомосковске Тульской области суд вынес приговор местному жителю Александру Г. Мужчина признали виновным по ст.264.1 УК РФ (повторное управление автомобилем в состоянии опьянения).

Установлено, что вечером 1 апреля Александр Г. отправился в поездку на своем Mitsubishi Lancer. При этом мужчина не имел права этого делать, так как был подвергнут административному наказанию по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление в нетрезвом виде).

«1 апреля 2019 года примерно 22 часов 45 минут, был остановлен инспектором ОВ ДПС ОГИБДД ОМВД России по городу Новомосковску в районе 48 км. автодороги Тула-Новомосковск, где в присутствии понятых не выполнил законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Суд назначил Александру Г. 240 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.