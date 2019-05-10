«Анжи» — «Арсенал»: 0:1. Текстовая трансляция матча

Фото ПФК «Арсенал»

10 мая тульский «Арсенал» проводит матчем на выезде в Дагестане против махачкалинского «Анжи». Болеем за наших вместе с Myslo!

74' Вторая замена у "Анжи". Понсе игру на сегодня заканчивает, вместо него на поле выходит Леонид Агаларов.

70' Костадинов наказан за фол против Закирова - горчичник!

67' Иванченко отдавал пас на Понсе. Тот уже беспрепятственно расстреливал Нигматуллина, но за секунду до этого судья зафиксировал офсайд.

67' Мирзов рвался к воротам Дюпина и слишком далеко отпустил от себя мяч и дал возможность защитнику "Анжи" перехватить снаряд.

65' Первая замена у «Анди». Гайдаров уходит, вместо него на поле появляется Иванченко.

63' Григалава сбил Понсе в штрафной «Арсенала». Арбитр не видит оснований для назначения одиннадцатиметрового: слишком уж картинно падал игрок «Анжи», явно рассчитывая на пенальти.

62' Вторая замена у «Арсенала». Кангва отправляется отдыхать, вместо него выходит Резиуан Мирзов!

60' А вот и первая желтая карточка. Наказан Калошин — за срыв атаки.

57' После стычки Хагуша с Ондуа между футболистами возникает небольшая словесная перепалка. Арбитр успевает остудить эмоции игроков. Обошлось без карточек.

52' Первый угловой у «Анжи»! И завершился розыгрыш стандарта опасным моментом: Ондуа отлично откликнулся на подачу партнера и пробил по воротам Нигматуллина. Артур со второй попытки зафиксировал мяч в своих руках.

47' Ткачев, получив мяч вблизи от линии штрафной, наносит мощный прицельный удар в дальний угол. Дюпин спасает свои ворота в прыжке!

46' Второй тайм.

Давай, «Арсенал», не подведи!

Перерыв. Статистика первого тайма:

Перерыв. Блиц-интервью с футболистами в перерыве:

Гаэль Ондуа, полузащитник «Анжи»:

- Думаю, такие пенальти нельзя назначать. Во втором тайме нам надо прибавлять, создавать угрозы у ворот соперника. Думаю, тренер подскажет, как нам этого добиться. У нас выбора нет, надо идти до конца и набирать очки.

Огнен Ожегович, нападающий «Арсенала»:

- Первый тайм был сложным, с вынужденной заменой из-за травмы Луки. Но мы все равно хорошо играем, забили гол. «Анжи» опасная команда, которая хорошо играет на контратаках. Но все в наших руках!

Перерыв. Оперативный фоторепортаж с первого тайма от ПФК «Арсенал»:

Перерыв. 1:0 — тульский «Арсенал» реализовал пенальти и лидирует в матче против «Анжи». Уходим на 15-минутную передышку!

45+1' Понсе, получив мяч в штрафной «Арсенала», резко развернулся вокруг Беляева и мощно пробил в ближний угол ворот Нигматуллина. К счастью, получилось неточно.

45' Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.

45' Альварес подал в штрафную «Анжи» с левого фланга в район 11-метровой отметки. Там выше всех выпрыгнул Ожегович и сумел нанести удар в непростой ситуации. Но слишком слабо: мяч медленно прилетел прямо в руки Дюпину.

44' После розыгрыша стандарта на половине поля «Анжи» мяч попал к Ткачеву, который бил из-за пределов штрафной. Неточно.

42' Костадинов сфолил на Долгове в центре поля. Со стандарта последовал навес в штрафную, Нигматуллин первый на мяче.

40' А в ответной атаке последовала передача с правого фланга атаки махачкалинцев. В штрафной первым на мяче был Долгов. Но его удар получился не слишком сильным, и Нигматуллин сумел забрать мяч в руки. Хотя было очень опасно.

40' И снова острота идет справа от Бакаева: тот делал опасную передачу в штрафную «Анжи», но откликнулись на нее только защитники махачкалинцев.

38' Ткачев делал разрезающую передачу в штрафную, но не поняли его партнеры.

34' Бакаев сам бил одиннадцатиметровый: в правый от себя угол. А Дюпин пытался гадать и завалился в противоположную сторону. Есть 1:0 в пользу Тулы!

34' ГОЛ! «Арсенал» вырывается вперед!

33' В какой уже раз Бакаев врывался в штрафную «Анжи» по правому флангу! И на этот раз добился определенного успеха: на нем сфолил Ондуа. Назначен пенальти!

33' Пенальти в ворота «Анжи»!

30' В районе линии штрафной Костадинов нанес пушечный удар по воротам махачкалинцев. На его пути оказался кто-то защитников «Анжи». Мяч отрикошетил к Ткачеву. Тот тоже попытал счастье: слету нанес еще один удар. Мимо.

28' Ожегович попробовал прессинговать голкипера «Анжи», пока мяч находился у того в ногах. Немножко не повезло: Дюпин все же сумел вынести снаряд из своей штрафной.

27' Бакаев с Ткачев на пару врывались в штрафную «Анжи», но не смогли выжать ничего опасного из этой ситуации. Защита у махачкалинцев бьется на славу!

25' Понсе, получив передачу из глубины поля, хорошо подработал себе мяч и нанес мощный удар рядом с ближней девяткой ворот Нигматуллина. Но прозвучал свисток арбитра: во время обработки мяча игрок «Анжи» сыграл рукой.

22' Ожегович попытался замкнуть навес Альвареса, но удар головой не получился.

19' Атака «Анжи» через левый фланг: мяч прилетает под удар Понсе. Тот мощно бьет из-за пределов штрафной. На счастье «Арсенала», точно в Нигматуллина!

17' А вот и первая серьезная опасность у ворот гостей. После заброса в нашу штрафную первым до мяча дотягивается Калошин — бьет головой, и Нигматуллин забирает снаряд в руки.

16' Наконец-то долгожданная замена — Ожегович вышел вместо травмированного Джорджевича. Снова 11 против 11.

15' Пока «Арсенал» в меньшинстве держит мяч на половине поля хозяев. Спокойно перепасовываются.

12' Снова с правого фланга в штрафную «Анжи» врывается Бакаев, сближается с Дюпиным и мощно бьет с острого угла. Но голкипер хозяев на месте. А на добивание никто из арсенальцев не успел…

10' Джорджевич на газоне. Похоже, он не продолжит игру — травма на ровном месте…

9' Джорджевич, оказавшись в одиночестве на правом фланге, сделал классный прострел в штрафную. Но там не оказалось никого из партнеров!

6' Первая опасность у ворот «Анжи»! Ворвавшийся в штрафную по правому флангу Бакаев отдавал пас под удар Ткачеву. Удар Сергея прошел рядом со штангой.

5' «Только Тула, только победа» — разносится над стадионом в Каспийске. Точно не дома играем?..)

4' После розыгрыша арсенальцев у чужой штрафной мяч перехватили махачкалинцы. И могли убежать в опасную контратаку. Но вовремя вернувшийся Беляев подстраховал свою команду.

3' Дальним пасом Григалава нашел в штрафной «Анжи» Джорджевича, который попытался прострелить во вратарскую. Передачу прервал защитник.

1' На трибунах практически никого. И тульских болельщиков слышно даже лучше, чем местных — по крайней мере, наш гимн они спели громко и отчетливо.

1' Стартовый свисток прозвучал! Вперед, за Тулу!!!

0' Стартовые составы команд и скамейки запасных:

0' Антураж перед стартовым свистком в фоторепортаже от пресс-службы ПФК «Арсенал»:

0' Мотивации у обоих клубов сегодня хоть отбавляй, вот только они полярно разные по своему качеству. Если «Арсенал» изо всех сил борется за попадание в зону еврокубков (сейчас отставание от «Спартака», идущего на пятом месте, составляет всего одно очко), то «Анжи» сражается за сохранение места в Премьер-лиге (на данный момент команда в зоне вылета, и от зоны стыковых матчей ее отделяет пропасть в шесть очков). Отметим, что матч первого круга завершился победой туляков со счетом 2:0. Ждем сегодня интересной игры!

0' Добрый день, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Сегодня в 16.30 на стадионе в Каспийске прозвучит стартовый свисток на матч нашего родного клуба против махачкалинского «Анжи». Предлагаем вам текстовую трансляцию игры прямо на любимом Myslo. Вместе поддержим канониров в борьбе за еврокубки!