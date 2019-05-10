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Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы отчитался о своих доходах
Фото из архива Myslo

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы отчитался о своих доходах

Алексей Крыгин стал зарабатывать немного больше.

Алексей Крыгин, заместитель главы администрации Тулы — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству, в 2018 году заработал 2 млн 809 тыс. 661 рубль и 19 копеек. Это чуть больше, чем в 2017-м.
 
В собственности у чиновника квартира площадью 30,6 кв. м (общая долевая собственность, доля в праве ½) , квартира площадью 50,5 кв. м. (общая долевая собственность, доля в праве ¼) и земельный участок площадью 1 тыс. кв. м. Кроме того, в пользовании у него и его несовершеннолетнего ребенка квартира площадью 51 кв. м.
 
У его жены квартира площадью 30,6 кв. м (общая долевая собственность, доля в праве ½) и квартира на праве общей совместной собственности площадью 50,9 кв. м. В 2018 году она заработала 378 тыс. 998 рублей и 66 копеек, что тоже чуть больше, чем в в 2017 году.
 
Автомобили на семью Крыгиных по-прежнему не зарегистрированы.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 18:30 0
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