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Алексей Дюмин вышел на лед в составе хоккейной команды Владимира Путина
Фото: tularegion.ru

Алексей Дюмин вышел на лед в составе хоккейной команды Владимира Путина

В Сочи проходит гала-матч — главное событие VIII Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной Хоккейной Лиги.

10 мая в Сочи во дворце спорта «Большой» проходит гала-матч — главное событие VIII Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной Хоккейной Лиги. Фестиваль проводится по инициативе Президента России Владимира Путина с 2011 года и каждый раз собирает все больше участников. В этом году это 963 команды из 76 регионов. На финал в Сочи приехали 162 команды.
 

 
В гала-матче принимают участие легенды отечественного хоккея, государственные и общественные деятели, известные бизнесмены и хоккеисты-любители. Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, в составе команды Владимира Путина играет губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
 
Вместе с Президентом России в церемонии сбрасывания шайбы приняли участие тульские следж-хоккеисты Кирилл Гаврилов, Кирилл Афонасов, Вадим Филюков.
 

 
Напомним, по инициативе Алексея Дюмина и при поддержке Фонда развития Тульской области «Перспектива», благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко в 2016 году в регионе создана команда «Тропик». В неё входят 9 мальчиков и 3 девочки. Ребята уже показывают хорошие результаты на всероссийских и международных соревнованиях. Юные следж-хоккеисты выиграли международные турниры Cruisers Cup-2018 (Канада) и MALMO OPEN-2019 (Швеция).
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:39 +1
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