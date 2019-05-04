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Сотрудники Роспотребнадзора проконсультируют жителей Тульской области в МФЦ

Сотрудники Роспотребнадзора проконсультируют жителей Тульской области в МФЦ

Специалисты разъяснят нормы потребительского законодательства и помогут защитить свои права в суде.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области продолжает бесплатные консультации для населения в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Гражданам будут даны разъяснения по всем направлениям потребительского законодательства, а также по проблемным вопросам в области розничной торговли, услуг связи, медицинских, финансовых, бытовых, туристских, жилищно-коммунальных, образовательных и других услуг. При наличии документов сотрудники ведомства помогут составить досудебную претензию или проект искового заявления.

Выездные приёмы состоятся во вторник, 7 мая, с 9.00 до 17.00, по следующим адресам:

  • Тула, проспект Ленина, д. 63,
  • Алексин, площадь Ленина, д. 8,
  • Новомосковск, ул. Московская, д. 7,
  • Суворове, ул. Ленина, д. 12,
  • Щекино, ул. Шахтерская, д. 21,
  • Ефремов, пл. Красная, д. 1.
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 17:30 0
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