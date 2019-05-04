Сотрудники Роспотребнадзора проконсультируют жителей Тульской области в МФЦ
Специалисты разъяснят нормы потребительского законодательства и помогут защитить свои права в суде.
Управление Роспотребнадзора по Тульской области продолжает бесплатные консультации для населения в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
Гражданам будут даны разъяснения по всем направлениям потребительского законодательства, а также по проблемным вопросам в области розничной торговли, услуг связи, медицинских, финансовых, бытовых, туристских, жилищно-коммунальных, образовательных и других услуг. При наличии документов сотрудники ведомства помогут составить досудебную претензию или проект искового заявления.
Выездные приёмы состоятся во вторник, 7 мая, с 9.00 до 17.00, по следующим адресам:
- Тула, проспект Ленина, д. 63,
- Алексин, площадь Ленина, д. 8,
- Новомосковск, ул. Московская, д. 7,
- Суворове, ул. Ленина, д. 12,
- Щекино, ул. Шахтерская, д. 21,
- Ефремов, пл. Красная, д. 1.
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