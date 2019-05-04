«Арсенал» дома обыграл «Локомотив»: 2:0

Фото ПФК «Арсенал»

4 мая на игру против «Арсенала» в Тулу приехал московский «Локомотив». Текстовая трансляция матча от Myslo!

Матч окончен! «Арсенал» блестяще обыгрывает «Локомотив» со счетом 2:0, даря многочисленным болельщикам невероятный праздник футбола! И, кстати, не только своим болельщикам — ведь благодаря этой победе сегодня «Зенит» досрочно становится чемпионом России! Поздравляем как тульских фанатов, так и питерских. «Арсенал», спасибо за матч! МО-ЛОД-ЦЫ!!!

90+3' Двойная замена у «Арсенала»: вместо Горбатенко на поле выходит Денисов, а вместо Бакаева — Аджоев. Надо сказать, что при Гураме-младшем «Арсенал» пока еще ни разу не проигрывал. Хороший знак!)

90+1' Бакаев ошибается и не может выполнить точно передачу, чтобы вывести один на один с вратарем Ткачева!

90+1' Четыре минуты добавлено к основному времени матча!

90' Очередной угловой в исполнении «Локо» получился очень нервным — Нигматуллин снова играет на выходе и не успевает к мячу! К счастью, тот пролетает мимо створа.

86' Кварацхелия на газоне после единоборства на левом фланге атаки с Хагушем. Похоже на серьезное повреждение. А замен у «Локомотива» больше нет…

85' Ой-ёй! Ошибается Нигматуллин на выходе и чуть не подводит Смолова к голу с линии штрафной. Спасибо защитникам — быстро окружили нападающего «Локо» и не дали тому выжать из эпизода что-то созидательное.

84' Кангва разгоняет контратаку и отдает пас на свеженького Володько. Тот попытался пробить, но получился только угловой.

82' А вот ответочка от «Арсенала» — Бакаев проходит почти до лицевой и оттуда красивым финтом (рабона) отправляет мяч в центр штрафной. Увы, там первым на мяче оказывается кто-то из защитников «Локо».

81' Удар по воротам «Арсенала» в исполнении Баринова — Нигматуллин на месте, мяч отбивает перед собой! А дальше защитники подстраховали.

78' Стадион тем временем исполняет «Катюшу»! Шик!

77' Кангва, опережая Чорлуку, наносит опасный удар головой, замыкая перевод с левого фланга. Немного выше перекладины!

76' И первая замена у «Арсенала» — поле под аплодисменты покидает Лука Джорджевич. И сразу уходит в раздевалку в сопровождении медиков. Видимо, повреждение все-таки серьезное… Вместо него на поле появляется Максим Володько — это его первый официальный матч за «Арсенал».

76' Последняя замена у «Локомотива» — вместо Эдера выходит Федор Смолов.

75' Джорджевич снова на газоне. Игру далее продолжить он не сможет.

75' Еще одна попытка «Локо». На этот раз удар Баринова — снова мимо! Ну не летят сегодня мячи у «Локо» в створ…

71' Джорджевич в атаке столкнулся с Чорлукой и остался лежать на газоне — просит помощи медиков.

70' Болельщики зажгли фонарики на мобильниках — красота! Кстати, на стадионе сегодня аншлаг.

70' УХ КАК ОПАСНО! Игнатьев наносил удар с угла штрафной. Рикошет от кого-то из футболистов в штрафной — и мяч пролетает рядом со штангой. Нигматуллин, казалось, опять не контролировал этот момент…

68' Второй горчичник для железнодорожников — Баринов в верховом единоборстве задел локтем Джорджевича.

67' Антон Миранчук сейчас буквально простил «Арсенал» — наносил сильный удар по воротам Нигматуллина, и чуть промахнулся, мяч пролетел мимо штанги. Что настораживает — Артур не видел момента удара и просто проводил снаряд глазами. Хорошо, что не в створ летел!

66' Игнатьев опасно простреливает в штрафную, но Эдера, который находился на ближней штанге, опережает Григалава.

65' Крыховяк решил опробовать свой дальний удар. Мимо!

64' Угловой в исполнении Горбатенко. На этот раз Гилерме на месте.

62' Гол придал уверенности «Арсеналу» — туляки снова забрали мяч под свой контроль.

59' Ну очень курьезный гол в исполнеии «Арсенала»! После грубейшей ошибки Кверквелии мяч подбирает Джорджевич и отправляет его в сторону ворот «Локо». И надо же такому случиться, что в этом эпизоде опытный голкипер москвичей тоже ошибся на выходе!!! Мяч спокойно катился в пустой створ. Чорлука изо всех сил пытался его догнать, но увы! 2:0 — «Арсенал» удваивает свое преимущество!

59' 2:0!!! ДЖОРДЖЕВИЧ!!!

58' Алексей Миранчук наносит мощный удар по воротам «Арсенала»! Нигматуллин в прыжке блестяще отвел угрозу!

57' И снова Крыховяк в центре внимания. Он замыкал подачу с углового, нанося удар с центра штрафной. Мяч прилетел точно в руки Нигматуллину!

56' Крыховяк набирает скорость и несется через все поле к штрафной «Арсенала», где Григалава героически (в падении) прерывает соперника.

56' Как и ожидалось, «Локо» начал второй тайм поактивнее. Поэтому «Арсенал» свою первую атаку сумел провести только через 10 минут — Бакаев забрасывал мяч в штрафную, но никто из партнеров там не откликнулся.

54' ОПАСНО! Подача Антона Миранчука со штрафного заканчивается ударом Баринова головой. К счастью, мяч летит мимо дальней штанги.

51' Угловой у ворот «Арсенала». Подача Алексея Миранчука, Нигматуллин выбегает из ворот, следя за летящим мячом, но все равно к нему не успевает. Хорошо, что мяч от головы Крыховяка улетает за лицевую.

49' Застревает мяч в ногах защитников «Арсенала» после удара со штрафного в исполнении Алексея Миранчука.

48' Желтая карточка для Костадинова — Георги наказан за грубую игру против Кварацхелии.

47' Прострел Кангвы в штрафную «Локомотива» прерывает Чорлука, отправляя мяч в аут.

46' Второй тайм!

Давай, «Арсенал», верим в тебя!

Перерыв. Блиц-интервью с игроками в перерыве:

Анри Хагуш, защитник «Арсенала»:

- Мы играем дома и никак не можем отходить назад. Слава Богу, по игре все удается. Надо постараться забить второй мяч. Думаю, все будет хорошо. Во втором тайме надо постараться не позволить «Локомотиву» ничего создать, не потерять концентрацию.

Антон Миранчук, полузащитник «Локомотива»:

«Арсенал» играет дома, это все объясняет. Нам надо просто забить, и все. Собраться, отодвинуть игру от своих ворот — и все получится!

Перерыв. Статистика первого тайма:

Перерыв. Оперативный фоторепортаж с первого тайма от ПФК «Арсенал»:

Перерыв. Уходим на 15-минутный отдых, ведя в счете 1:0. Надо сказать, весь первый тайм прошел «под дудку» «Арсенала», что не может не радовать. У «Локомотива» игра пока не клеится, да еще и сразу две вынужденные замены пришлось делать уже в первые 45 минут матча. Ждем второй тайм!

45+3' Первый угловой у ворот «Арсенала»! Алексей Миранчук навешивает в штрафную, где Эдер головой бьет по воротам Нигматуллина. Выше перекладины!

45+1' Да, вот и вторая замена у «Локомотива». Фарфан уходит в сопровождении медиков, на поле выходит Хвича Кварацхелия.

45' Опа, а вот здесь дела похуже обстоят. Похоже, «Локо» потерял Фарфана — травма не позволяет ему продолжить игру…

45' Три минуты добавлено к основному времени первого тайма.

44' Игра приостановлена — помощь оказывают Бакаеву. Что-то с ногой у нашего полузащитника, повреждение получено в столкновении с Эдером. Надеемся, ничего серьезного.

43' Фарфану удается получить мяч в штрафной «Арсенала», но развернуться и нанести удар не получается.

42' Бакаев, падая, успевает отдать мяч на Джорджевича. И Лука заряжает с линии радиуса штрафной! Эх, чуть выше ворот…

41' А сейчас в центре внимания Кангва — Бакаев отдает мяч на ход быстрому Эвансу, но Гилерме здесь грамотно играет на выходе и успевает выбить мяч за боковую линию.

40' ТКАЧЕВ! Легко сегодня обыгрывают канониры защиту «Локо» — Ткачев практически в одиночку проходит от центра поля, оставляя москвичей позади, но в створ не попадает.

38' Редкая атака «Локо»: Баринов подходит к штрафной и спешит, нанося удар. Неточно!

36' Кангва прорвался по левому флангу в штрафную «Локо» и выполнил прострел, который прервал свеженький Чорлука. Эх, а ведь эта передача могла стать голевой!..

32' Двойная атака «Локомотива»! С первым темпом отлично справился Нигматуллин, выбив мяч кулаками, а вот на второй волне Антон Миранчук просто глупо не попал по воротам «Арсенала». Надо сказать, что если бы его удар был точнее, это был бы 100%-ный гол. Ни Нигматуллин, ни наша защита помешать бы не смогли.

31' А вот и первая замена! Юрий Семин вывел Чорлуку вместо Тарасова. Тот, по всей видимости, получил какое-то повреждение — уходил с поля, прихрамывая.

30' Что-то непонятное в штрафной «Локо» происходит — сразу двое арсенальцев оказались на газоне. Арбитр был недалеко, и не усмотрел здесь никаких нарушений. Наверное, во всем виноват мокрый газон.

27' Бакаев зарабатывает на правом фланге — Баринов его остановил не по правилам.

26' Ни шагу назад! Джорджевич приблизился к штрафной «Локо» и выполнял проникающий пас на Ткачева, которому самой малости не хватает для того, чтобы оказаться один на один с Гилерме!

24' Рыбусь поскользнулся, прерывая передачу от Горбатенко, и практически вывел Бакаева на блестящую ударную позицию! Зелимхан прекрасно сориентировался и ударом в касание вогнал мяч в дальний угол ворот Гилерме. 1:0 — «Арсенал» ВПЕРЕДИ!!!

24' ГОООООЛ! 1:0 — ЗАБИВАЕТ ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ!!!

23' Пока что нечасто мяч попадает на половину поля «Арсенала». А если и попадает, то как-то пока не удается «Локо» сообразить там что-то интересное.

21' Первые 20 минут игры позади. «Арсенал» здорово смотрится! И вот сейчас Кверквелия с большим трудом, играя в падении, прерывает прострел Ткачева левого фланга.

20' Не поняли сейчас Альварес и Ткачев друг друга в штрафной «Локомотива» и подарили мяч защитникам.

17' Ух ты — Джорджевич сейчас хотел поразить ворота Гилерме красивым ударом через себя в падении метров с 11-ти. И все бы ничего, вот только по мячу наш нападающий так и не попал. А ведь задумка была классная!

15' Крыховяк грубо сыграл против Джорджевича — дважды сбил Луку на линии штрафной. Опасный стандарт почти с той же точки, что и несколькими минутами ранее! Штрафной исполнил Горбатенко, но на мяче в штрафной «Локомотива» первым оказался Баринов.

13' А вот это уже интересно! Пошел отличный заброс на Джорджевича, и как раз в этот момент голкипер гостей Гилерме неосмотрительно вышел за пределы своей штрафной. И только защитник «Локо» Крыховяк здесь спас свою команду, подстраховав партнера.

11' Первый угловой в игре — у ворот «Локомотива». Жаль, но ничего интересного из этого стандарта тулякам выжать не удалось.

10' Увы, такой перспективный штрафной закончился ничем — Ткачев подачей со стандарта попал в Григалаву, который не слишком удачно располжился у ворот «Локомотива» во время розыгрыша.

9' И еще один фол со стороны «Локо»! Тарасов сбил Бакаева прямо на линии штрафной. Будет опасный стандарт у Тулы!

9' Горбатенко выполнил подачу со штрафного, первый на мяче был Беляев, который отправил мяч на дальнюю штангу. Увы, никого из партнеров там не оказалось.

8' Игнатьев фолит на правом фланге обороны в единоборстве с Кангва. Юрий Павлович Семин уверен, что Эванс симулирует — очень эмоционально сейчас пообщался тренер «Локо» с арбитром.

7' «Арсенал» рвется к воротам «Локо»! Кангва простреливал с фланга в штрафную, там Ткачев продлевал передачу, но до Джорджевича мяч так и не дошел. Но напряженность в штрафной гостей тем не менее создать удалось.

6' Первая желтая карточка: Эдер неаккуратно сыграл против Максима Беляева, за что и был наказан арбитром.

4' А вот и неплохой проход Бакаева к штрафной «Локомотива» — пытался накрутить сразу троих железнодорожников, но мяч в итоге потерял.

3' «Локо», надо сказать, тоже не торопится. Пристреливается, присматривается к сопернику.

2' Пока канониры осторожничают, мяч держат на своей половине поля. Прессинг со стороны Фарфана и Эдера чувствуется, но пока нападению «Локо» не удается обыграть наших защитников.

1' Стартовый свисток прозвучал. Вперед, за Тулу!!!

0' Кроме того, все матчи этого тура начинаются с минуты молчания в память о героях Великой Отечественной войны.

0' Перед началом игры нашему защитнику, Максиму Беляеву, вручили юбилейную футболку — за 100-й матч, проведенный в составе «Арсенала». Поздравляем! Сегодня будет уже 101-й матч Максима.

0' Команды уже выходят на поле. Скоро начинаем!

0' Стартовые составы команд и скамейки запасных:

0' Антураж перед встречей «Арсенала» и «Локомотива» от пресс-службы тульского клуба:

0' Сегодня в Туле встречаются две команды, которые еще ни разу не проигрывали в весенней части чемпионата. У «Арсенала» пять побед и четыре ничьих, у «Локо» шесть побед и три ничейных результата. Интересно, как изменится мажорная статистика после сегодняшней игры? Кстати, в прошлом году, триумфальном для «Локомотива», железнодорожники в мае проиграли в Туле со счетом 0:2, находясь уже в статусе чемпионов. А вот матч первого круга текущего чемпионата между «Локомотивом» и «Арсеналом» закончился уверенной победой москвичей — 3:1.

0' Добрый вечер, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Ровно в 19.00 на Центральном стадионе Тулы мы услышим стартовый свисток на матч наших канониров против московского «Локомотива». Если вдруг по каким-то причинам вы не сможете наблюдать за игрой с трибун стадиона, то присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции — и обо всех событиях матча расскажем, и игру в комментариях обсудим. Болеем за наших вместе с Myslo!

Крыховяк совершает забег с мячом на полполя, входит в штрафную и стремитя прострелить. Григалава, играя в падении, прерывает передачу.