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Туляки смогут принять участие в акции «Бессмертный полк» в режиме онлайн
Фото из архива MySlo

Туляки смогут принять участие в акции «Бессмертный полк» в режиме онлайн

В преддверии Дня Победы запущен интернет-сервис для тех, кто не может присоединиться к шествию, но хочет поделиться подвигами своих родных.

Накануне 9 мая социальный интерактивный проект «Жить» запустил сервис «Бессмертный полк онлайн». Об этом «Лайфу» рассказал автор проекта композитор Игорь Матвиенко.

Те, у кого по каким-либо причинам не получается присоединиться к шествию «Бессмертного полка», смогут почтить память героев Великой Отечественной войны с помощью нового онлайн-ресурса.

Для этого нужно загрузить на сайт фотографию своего родственника, написав его фамилию, имя и отчество. Затем на электронную почту будет отправлена ссылка на ролик, который можно выложить на сайте проекта или в социальных сетях.

Напомним, в этом году «Бессмертный полк» пройдёт по Туле уже в седьмой раз. В 2018 году участниками шествия стали 150 тысяч жителей региона.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 −1
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