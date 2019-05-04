Туляки смогут принять участие в акции «Бессмертный полк» в режиме онлайн

Фото из архива MySlo

В преддверии Дня Победы запущен интернет-сервис для тех, кто не может присоединиться к шествию, но хочет поделиться подвигами своих родных.

Накануне 9 мая социальный интерактивный проект «Жить» запустил сервис «Бессмертный полк онлайн». Об этом «Лайфу» рассказал автор проекта композитор Игорь Матвиенко.

Те, у кого по каким-либо причинам не получается присоединиться к шествию «Бессмертного полка», смогут почтить память героев Великой Отечественной войны с помощью нового онлайн-ресурса.

Для этого нужно загрузить на сайт фотографию своего родственника, написав его фамилию, имя и отчество. Затем на электронную почту будет отправлена ссылка на ролик, который можно выложить на сайте проекта или в социальных сетях.

Напомним, в этом году «Бессмертный полк» пройдёт по Туле уже в седьмой раз. В 2018 году участниками шествия стали 150 тысяч жителей региона.