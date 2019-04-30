В Туле прошел Кубок области по восточному боевому единоборству

Фото Алексея Пирязева.

В «Новом поколении» прошли Кубок Тульской области и областные соревнования по восточному боевому единоборству, а также «Турнир новичка».

Около 300 спортсменов соревновались в следующих дисциплинах: сётокан ката, сётокан кумитэ, кобудо ката и полноконтактных поединках. Участники приехали из Ясногорского, Узловского, Алексинского, Киреевского, Плавского и Тепло-Огаревского районов.

Президент Федерации восточного боевого единоборства в Тульской области, директор Центра каратэ «Дракон» Антон Кондратьев:

Антон Кондратьев - Эти соревнования для нас — своеобразные итоги первого полугодия, ведь первая часть соревновательного сезона завершена. Летом у нас будут сборы, в июле планируем провести их в Краснодарском крае.

Кстати, самому младшему участнику соревнований 4 года, старшему, а это сам Антон Кондратьев, — 39 лет.

По итогам турнира будет корректироваться состав сборной Тульской области для участия в соревнованиях во втором полугодии. Кроме того, у каратистов есть возможность выполнить спортивные разряды, включая кандидата в мастера спорта. Так что с мотивацией у ребят было всё в порядке.

Некоторые спортсмены очень волновались, им помогали успокаивать нервы тренеры, а также родные. Мамы, папы, бабушки и дедушки целый день сидели на трибунах, поддерживая своих чемпионов.

Вероника Сазонова, 11 лет:

- Пятый год занимаюсь каратэ. Меня обижали в детском саду, я решила бороться с этим, и сейчас уже могу за себя постоять! Мне очень нравится этот вид спорта, и я не хочу его бросать. Мечтаю стать тренером. На данный момент самое серьезное мое достижение — серебряная медаль в чемпионате России. К сегодняшним соревнованиям я готовилась полгода.

Максим Авдошин в свои 23 года является членом сборной России. Максим — мастер спорта, серебряный призер Кубка России, победитель всероссийских соревнований.

- Хочу самореализовываться, показывать детям, что есть вершины, к которым можно стремиться и которые можно покорять. Когда на соревнованиях получается показать всё, чему ты научился, на что ты способен, сразу хочется продолжать выступать.

Я не только сам тренируюсь, то и тренирую ребят как младших возрастов, так и старших. Вместе занимаемся, развиваемся. Сегодня на соревнованиях есть и мои воспитанники. Я доволен их выступлениями!

Антон Коробов, 13 лет:

- Конечно, я немного нервничаю перед соревнованиями! Но знаю, как себя настроить. Начал заниматься каратэ благодаря старшему брату, он послужил для меня примером. Мне самому очень нравится этот вид спорта. Самое серьезное мое достижение — это то, что я получил первый дан в 12 лет. В будущем мне хочется стать мастером спорта и получить 10 дан.

итоги соревнований

Победителями «Турнира новичка» стали Андрей Афанасьев, Ксения Борисова, Елизавета Пузанкова, Виктория Ханина, Остап Кондратьев, Василиса Головашкина, Кирилл Ледовский и Кирилл Бабышев.

Победителями первенства области стали Никита Еремин, Рахмамбек Таибов, Никита Богословский, Антон Коробов, Сергей Данелян, Владислав Смирнов, Никита Морозов, Максим Саломатин, Степан Гришин, Егор Савкин, Дмитрий Черкезов, Егор Дубенкой, Константин Кузнецов, Владислав Бондарев, Ирина Трофимова, Глеб Московский, Егор Шмигирилов, Артём Поляков, Елизавета Кожурина, Кирилл Яшинин, Вероника Сазонова, Анна Левищева, Василиса Коршунова, Валерия Фомичева, Вячеслав Крайнов, Карина Дементьева, Илья Лобанов, Алёна Меркулова, Виктория Бардюкова, Варвара Денисова и Варвара Ильенко.

Победители Кубка Тульской области — Максим Полохин, Максим Авдошин, Анжела Белозор и Антон Кондратьев.