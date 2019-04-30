По информации пресс-службы администрации Тулы.
В Туле открылась ярмарка сельскохозяйственной продукции
На ул. Советской, 2 можно приобрести продукцию тульских фермеров.
Торговля продукцией здесь производится на льготных условиях — фермеры оплачивают только расходы на уборку территории, охрану и электричество.
Сейчас для торговли организовано 20 мест, но в случае необходимости их количество будет увеличено, поскольку подобные ярмарки пользуются спросом, особенно среди крестьянско-фермерских хозяйств Ленинского района.
Работа ярмарки в районе Городского концертного зала будет организована до конца текущего года.
Режим работы: среда, четверг, пятница с 9.00 до 18.00.
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