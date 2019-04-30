В Туле открылась ярмарка сельскохозяйственной продукции

По информации пресс-службы администрации Тулы.

На ул. Советской, 2 можно приобрести продукцию тульских фермеров.

Торговля продукцией здесь производится на льготных условиях — фермеры оплачивают только расходы на уборку территории, охрану и электричество.

Сейчас для торговли организовано 20 мест, но в случае необходимости их количество будет увеличено, поскольку подобные ярмарки пользуются спросом, особенно среди крестьянско-фермерских хозяйств Ленинского района.

Работа ярмарки в районе Городского концертного зала будет организована до конца текущего года.