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Туляки на международном полумарафоне в Будапеште: «Было круто!»
Фото предоставлено героями статьи.

Туляки на международном полумарафоне в Будапеште: «Было круто!»

Семь человек из Тулы отправились в столицу Венгрии, чтобы попробовать свои силы в забеге.

В столице Венгрии состоялся международный полумарафон Vivicitta HalfMarathon Budapest-2019. Более 8000 человек со всего мира пробежали по центральным набережным города.

Были среди бегунов и туляки. Александр Салтыков, Юрий Иванов, Михаил Коваленко, Юрий Ефимов, Александр Швыков, Андрей Козин и Александр Садовский тренируются в одной из тульских школ бега. Они решили попробовать свои силы в этом забеге.

– Подготовка к старту шла с 1 января 2019 года. Шесть из семи участников пробежали с личными рекордами. Мне удалось пробежать 21,1 км за 1:23:06 и занять 58-е место из 8000 финишировавших людей, — рассказал корреспонденту Myslo Александр Салтыков.

Почему выбрали полумарафон в Будапеште? Участникам хотелось пробежать старт в Европе, в красивом городе. Рассматривали несколько вариантов, в итоге коллективный выбор пал на столицу Венгрии.

На фото Александр Салтыков.

– Впечатления от забега остались самые приятные. Организация была на высшем уровне. В субботу проходил детский забег, а в воскресенье на старт вышли уже взрослые. Для нашей школы бега это первый совместный формат выездного старта. Новые эмоции, новые впечатления от европейской культуры любительского бега, венгерская кухня, в конце концов! Все остались очень довольны, и уже этой осенью мы планируем повторить подобное мероприятие, — говорит Александр.

В итоге наши спортсмены показали такие результаты:

  • Александр Салтыков — 1 час 23 мин. 6 с;
  • Юрий Иванов — 1 час 33 мин. 7 с;
  • Михаил Коваленко — 1 час 37 мин. 55 с;
  • Юрий Ефимов — 1 час 45 мин. 16 с;
  • Александр Швыков — 1 час 46 мин. 58 с;
  • Андрей Козин — 1 час 59 мин. 24 с;
  • Александр Садовский — 2 часа 18 мин. 44 с.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:05 +3
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