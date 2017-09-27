Туляк принял участие в Берлинском марафоне
42 километра спортсмен пробежал за 2 часа 58 минут.
Туляк Александр Салтыков принял участие в Берлинском марафоне, который состоялся 24 сентября в столице Германии. В спортивном мероприятии приняли участие более 40 тысяч человек.
Результат Александра — 2 часа 58 минут. Отметим, что Берлинский марафон входит в число шести самых популярных марафонов планеты, так называемых Major Marathons, наряду с Токио, Лондоном, Нью-Йорком, Чикаго и Бостоном.
Почему туляк решил поучаствовать в этом масштабном событии, читайте в нашей статье здесь.
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