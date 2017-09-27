Туляк принял участие в Берлинском марафоне

Туляк Александр Салтыков принял участие в Берлинском марафоне, который состоялся 24 сентября в столице Германии. В спортивном мероприятии приняли участие более 40 тысяч человек.

Результат Александра — 2 часа 58 минут. Отметим, что Берлинский марафон входит в число шести самых популярных марафонов планеты, так называемых Major Marathons, наряду с Токио, Лондоном, Нью-Йорком, Чикаго и Бостоном.

Почему туляк решил поучаствовать в этом масштабном событии, читайте в нашей статье здесь.