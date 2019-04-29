Фото из архива Myslo.
Тульские фонтаны заработают 1 мая
Туляков будут радовать пять фонтанных комплексов.
С 1 мая в Туле запустят фонтаны. На фонтанных комплексах уже проведены работы по расконсервации и техническому обслуживанию. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Так, начнут работу следующие фонтаны:
- в сквере Тульского академического театра драмы;
- в Октябрьском сквере;
- в сквере Л. Н. Толстого;
- на Крестовоздвиженской площади;
- на мемориале «Защитникам неба Отечества».
Другие статьи по темам
Место
Прочее