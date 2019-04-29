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Тульские фонтаны заработают 1 мая
Фото из архива Myslo.

Тульские фонтаны заработают 1 мая

Туляков будут радовать пять фонтанных комплексов.

С 1 мая в Туле запустят фонтаны. На фонтанных комплексах уже проведены работы по расконсервации и техническому обслуживанию. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
 
Так, начнут работу следующие фонтаны:
 
  • в сквере Тульского академического театра драмы;
  • в Октябрьском сквере;
  • в сквере Л. Н. Толстого;
  • на Крестовоздвиженской площади;
  • на мемориале «Защитникам неба Отечества».
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:45 +4
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