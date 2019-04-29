Тульские фонтаны заработают 1 мая

Фото из архива Myslo.

С 1 мая в Туле запустят фонтаны. На фонтанных комплексах уже проведены работы по расконсервации и техническому обслуживанию. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, начнут работу следующие фонтаны: