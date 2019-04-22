новости
новости
Регистрация
Тульский школьник стал победителем Всероссийской олимпиады по физической культуре

Тульский школьник стал победителем Всероссийской олимпиады по физической культуре

Алексей Вышлов завоевал золото, а тулячки Дарья Мишина и Алёна Цаплева стали призерами олимпиады. Молодцы!

В Ульяновске прошла Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре. В ней приняли участие 229 сильнейших ребят со всей страны. Туляки отлично проявили себя.

Алексей Вышлов стал победителем олимпиады, а Дарья Мишина и Алёна Цаплева — призёрами олимпиады.

– Остальные ребята хоть и не стали призерами, но достойно защищали честь Тульской области, — говорит тренер Максим Курбангельдыев. — Нет ничего приятней, чем осознавать, что твои ученики не только самые лучшие во всем регионе, но и на равных конкурируют с сильнейшими со всех регионов РФ и при этом добиваются успехов.

 

Хотите рассказать об интересных спортивных событиях, достижениях своих родственников или знакомых? Пишите на почту kristina@myslo.ru, звоните по номеру 8(4872) 57-07-07 (доб. 232).

Также нам можно написать в группу ВКонтакте.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:54 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
олимпиадавсероссийская олимпиада среди школьниковолимпиада по физической культуре

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Зеленстрое из-за обрыва провода встали троллейбусы
На Зеленстрое из-за обрыва провода встали троллейбусы
В Туле на три недели запретят парковаться возле площади Ленина
В Туле на три недели запретят парковаться возле площади Ленина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.