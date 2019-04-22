Тульский школьник стал победителем Всероссийской олимпиады по физической культуре

В Ульяновске прошла Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре. В ней приняли участие 229 сильнейших ребят со всей страны. Туляки отлично проявили себя.

Алексей Вышлов стал победителем олимпиады, а Дарья Мишина и Алёна Цаплева — призёрами олимпиады.

– Остальные ребята хоть и не стали призерами, но достойно защищали честь Тульской области, — говорит тренер Максим Курбангельдыев. — Нет ничего приятней, чем осознавать, что твои ученики не только самые лучшие во всем регионе, но и на равных конкурируют с сильнейшими со всех регионов РФ и при этом добиваются успехов.

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