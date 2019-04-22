В Туле на три недели запретят парковаться возле площади Ленина

В рамках подготовки к торжественным мероприятиям, посвященным празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в связи с проведением монтажных работ с 22 апреля с 00.00 по 12 мая до 24.00 на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской, будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств.

Кроме того, запрет на парковку и остановку будет действовать с 00.00 25 апреля до 21.00 26 апреля по ул. Менделеевской на парковочных площадках, прилегающих к площади Ленина и музею «Тульские самовары». Это связано с подготовкой к празднованию 75-й годовщины со дня формирования 106-й гвардейской воздушно-десантной Краснознамённой ордена Кутузова II степени дивизии.