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В Туле на три недели запретят парковаться возле площади Ленина

В Туле на три недели запретят парковаться возле площади Ленина

Это связано с подготовкой города к празднованию Дня Победы.

В рамках подготовки к торжественным мероприятиям, посвященным празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в связи с проведением монтажных работ с 22 апреля с 00.00 по 12 мая до 24.00 на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской, будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств.

Кроме того, запрет на парковку и остановку будет действовать с 00.00 25 апреля до 21.00 26 апреля по ул. Менделеевской на парковочных площадках, прилегающих к площади Ленина и музею «Тульские самовары». Это связано с подготовкой к празднованию 75-й годовщины со дня формирования 106-й гвардейской воздушно-десантной Краснознамённой ордена Кутузова II степени дивизии.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:43 +3
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