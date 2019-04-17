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Коэффициент бонус-малус рассчитают по-новому

Коэффициент бонус-малус рассчитают по-новому

Новации, принятые Банком России, призваны сделать систему ОСАГО более справедливой и прозрачной.

С 1 апреля начал действовать новый порядок расчета скидки за безаварийную езду — так называемого коэффициента бонус-малус (КБМ). Новации, принятые Банком России, призваны сделать систему ОСАГО более справедливой и прозрачной.

Как сообщили в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО, теперь коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год, он будет действовать до 31 марта следующего года включительно.

Раньше у автовладельца могло быть несколько КБМ, например, если он оформлял полис ОСАГО на свою машину и одновременно был вписан в полис на автомобиль другого человека. В результате возникали проблемы при расчете стоимости автогражданки.

Согласно нововведениям, КБМ, назначенный 1 апреля, в течение всего года пересчитываться не будет.

Если на 1 апреля очередного года у водителя будет несколько коэффициентов, то ему будет присвоен самый низкий из них. Причем страховщики обязаны брать коэффициент из единой базы КБМ, которую ведет Российский союз автостраховщиков. Стоит отметить, что изменения касаются не только физических лиц: юридическому лицу будет присваиваться единый для всех машин в автопарке КБМ, что существенно упростит проведение конкурсов на заключение договоров ОСАГО.

– Система присвоения КБМ в таком виде позволит исключить случаи задвоения коэффициентов и злоупотреблений со стороны страховых компаний при его применении. Кроме того, КБМ перестанет «сгорать», если водитель не был по какой-то причине вписан в полис ОСАГО в течение года, — отметил Дмитрий Новиков, управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:27 +1
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