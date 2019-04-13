Сухая весна «Арсенала»: шесть матчей подряд на ноль

Фото Алексея Пирязева

Команда не проигрывает на своем поле уже девятый раз — это также новый рекорд в Премьер-лиге.

В домашней игре с «Уралом» «Арсенал» сыграл шестой матч подряд в чемпионате России на ноль. И остается единственной командой России, которая нынешней весной еще не пропускала мячи в свои ворота.

Соперничество с «Уралом» — тренд нынешней весны. Ведь именно с этой командой «Арсенал» бьется за исторический выход в финал Кубка России. Неделю назад матч между этими командами завершился в Екатеринбурге победой хозяев поля. Ответная игра в Туле пройдет в середине мая. А пока команды проводили разведку боем в чемпионате страны.

Предполагалось, что игра получится упорной, но без обилия голевых моментов. Все ж таки у «Урала» очки сейчас на вес золота — зона стыковых матчей совсем рядом. Предсказания сбылись наполовину — голов и правда не случилось, но вот голевых моментов команды вдвоем создали на несколько матчей вперед. Так что при нулях в итоге на табло матч получился очень зрелищным. Команды весело играли на встречных курсах, и то, что мяч в итоге ни разу не залетел ни в чьи ворота сродни, наверное, кокетливой улыбке футбольной фортуны, которая именно в этом поединке голов почему-то не захотела.

Если судить по статистике, то у «Арсенала» в последних матчах имеются некоторые проблемы с атакой. В четырех матчах, включая кубковый, удалось отличиться лишь один раз — в Самаре. Однако даже по первому тайму домашней встречи с «Уралом» нельзя сказать, что тульская команда как-то серьезно пробуксовывает в этом компоненте. Главная угроза по-прежнему исходит именно с наших козырных флангов, от Мирзова и Бакаева. Первая опасная ситуация в матче пришла именно от Бакаева, когда после его прострела мяч от защитника срикошетил в штангу. Потом были еще две острейших ситуации с участием Мирзова — в одном случае с его дальним ударом в нижний угол справился вратарь гостей Годзюр, в другом опять счастье было на стороне гостей, мяч пометался вблизи ворот и передумал залетать в сетку.

Но, конечно, главным эпизодом первой половины стал феерический промах Костадинова, которого оставили в одиночестве прямо по центру ворот, надо было только надежно распорядиться мячом. Было даже время прицелиться. Увы, болгарский легионер попытался ударить в касание внутренней стороной стопы в уже пустые ворота, но мяч полетел мимо. Отметим также, что все эти моменты рождались не в результате каких-то спонтанных вспышек в атаке. Весь первый тайм туляки искали возможности взломать хорошо выстроенную оборону гостей, и успех приносило именно это давление. Просто свои же моменты нельзя так щедро разбазаривать.

Тем более когда не забиваешь, по старой футбольной истине, понятно, что может произойти. И, в общем-то, примета должна была сработать, но у туляков надежен был Артур Нигматуллин. С паузой на перерыв он выиграл две подряд невероятных дуэли у Павла Погребняка — в конце первого и начале второго тайма. Причем оба раза Павел действовал как в лучшие зенитовские годы — принял, обработал и сильно ударил на исполнение — подстроиться под такие мячи чрезвычайно сложно. Так что Нигматуллин проявил себя настоящим мастером, если не сказать героем.

Не ладились дела и у нашего злого гения Панюкова, который в этом сезоне принес уже «Уралу» две победы своей команде в матчах с «Арсеналом» — его два мяча позволили команде из Екатеринбурга победить в игре первого круга 2:1, а еще один гол принес победу в Кубке 1:0. Близок Панюков к успеху был и в этой игре — практически сразу же после очередного момента с участием Погребняка у него был свой супершанс открыть счет, однако переиграть Нигмауллина в это день не было суждено никому.

Очень хороший матч в составе тульской команды провел Кадири. Даже с учетом того, что несколько его ошибок в центре поля едва не аукнулись опасностью у своих ворот. Но еще до перерыва он опасно замыкал головой навес со штрафного — мяч лишь ненамного разминулся с воротами. Зато после перерыва именно его действия добавляли креатива атакам хозяев. Кадири организовал себе и голевую ситуацию, но хлесткий дальний удар пришелся в голкипера гостей.

Ближе к концу матча атаки хозяев становились все отчаяннее. Тут еще и гости остались в меньшинстве за пятнадцать минут матча — защитнику «Урала» Меркулову пришлось фолить на подступах к штрафной, чтобы ликвидировать голевой забег Бакаева после фирменного паса Ткачева из глубины поля. Виталий Мешков оставил гостей в меньшинстве. Опять же во второй подряд игре Екатеринбурга и Тулы уральцы наработали на красную карточку.

В концовке матча бил из-за штрафной Альварес — мяч попал в перекладину, пытался замкнуть прострел, рыбкой планируя над полем Джорджевич, но успел коснуться мяча защитник, разыграли короткую двухходовку между собой Мирзов и Горбатенко, и опять завершающий удар полетел в сантиметрах от ворот.

«Арсеналу», безусловно, повезло, что гости не реализовали ни один свой опасный контрвыпад. Хотя у этого везения есть и вполне конкретные имя и фамилия — Артур Нигматуллин. Но «Уралу» при этом повезло еще больше — хотя бы одна из многочисленных голевых ситуаций у его ворот должна была превращаться в гол.

Команды в итоге разошлись по нулям, подарив очень хорошую интригу перед матчем, который пройдет ровно через месяц, когда они в очном поединке будут бороться за исторический выход в финал Кубка России. При этом «Арсенал» впервые не проиграл в официальном матче команде, которую возглавляет Дмитрий Парфенов, проиграв этому тренеру пять матчей подряд. Так что эта зловещая для нас серия тоже прервалась

Также туляки установили сразу несколько клубных рекордов. Домашняя голевая серия в премьер-лиге составила теперь восемь матчей. До матча с «Уралом» «Арсенал» не смог забить дома аж 24 августа прошлого года, когда уступил «Ростову» 0:1. При этом команда не проигрывает на своем поле уже девять матчей подряд — это также новый рекорд в Премьер-лиге.

статистика

«Арсенал» - «Урал» - 0:0

13 апреля. Тула. Центральный стадион, 10156 зрителей. Судьи Виталий Мешков (Дмитров), Андрей Болотенков (Москва), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург).

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров (Хагуш, 64), Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Мохаммед, Костадинов (Ткачев, 46), Мирзов, Бакаев (Кангва, 84), Джорджевич.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Поляков, Ароян, Меркулов, Димитров (Араторе, 81), Бумаль, Егорычев (Емельянов, 90+), Эль-Кабир, Погребняк, Панюков (Брызгалов, 78).

Предупреждения: Горбатенко (30), Бумаль (37), Егорычев (58), Погребняк (83), Ароян (84), Альварес (90+).

На 76-й минуте удален Меркулов.