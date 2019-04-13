В Туле стартовала генеральная уборка

Фото Дмитрия Дзюбина.

Приводить город в порядок после зимы – ежегодная традиция, которую поддерживают тысячи туляков. Первый весенний субботник в Туле прошел 13 апреля.

На улице холодно, но энергичная работа, дружная компания и общее дело согрели участников. Правда, корректировки погода все же внесла: часть запланированных работ пришлось отложить до следующей недели, когда синоптики обещали потепление. Сегодня предпочтение было отдано санитарной уборке: вырубке поросли, покраске деревьев, уборке мусора и листвы, подготовке к покраске ограждений и опор освещения, ликвидации свалок.

Навести чистоту на улицах Тулы сегодня вышли 25 454 человека, это просто неравнодушные жители, активисты ТОС и общественных организаций, сотрудники предприятий различных форм собственности, представители больниц, школ, детских садов. Им в помощь было привлечено 156 единиц техники. Все желающие получили необходимый инвентарь, перчатки и мешки для мусора.

Не остались в стороне и руководители города. Глава администрации Тулы Евгений Авилов принял участие в наведении чистоты на территории Городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина.

Вместе с сити-менеджером активное участие приняли члены партии «Единая Россия».

Евгений Авилов – Сегодня стартовала серия субботников в рамках инициированного Губернатором Тульской области Алексеем Дюминым проекта «Генеральная уборка». Традиционно после зимы мы убираем мусор на улицах, во дворах, общественных пространствах, – отметил Евгений Авилов. – С каждым годом жители принимают все более активное участие в уборке и благоустройстве города. Люди стали более ответственно относиться к территории вокруг себя, к придомовой территории, ухаживать за ней и заботится. Конечно, такую инициативу необходимо поддерживать. На территории Городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина сегодня были проведены мероприятия по сбору мусора и листвы. В рамках второго субботника, 20 апреля, планируется высадить деревья. В целом же по городу работы были скорректированы с учетом погодных условий.

Ирина Рублевская – Как только сходит снег, мы каждый год наводим порядок на территории больницы. – отметила главный врач больницы Ирина Рублевская. – Наши сотрудники не один раз выходят на субботники в течение весны, чтобы убраться не только на территории, но и привести в порядок отделения, входные группы. Поэтому спасибо большое всем, кто нас сегодня поддержал и помог в выполнении работ. Это очень важно, потому что когда пациент приезжает к нам, то ему нужно не только лечение, но обстановка. Когда вокруг порядок, то и настроение у пациентов лучше, а значит и выздоровление наступает быстрее.

Глава города Тулы Юрий Цкипури и жители Косой Горы наводили порядок в сквере 30-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе генеральной уборки были убраны опавшие ветки, мусор, прошлогодняя листва, окрашены лавочки и забор вокруг детского сада, граничащего с зоной отдыха. Градоначальник поблагодарил все неравнодушных косогорцев, которые, несмотря на непогоду, приняли активное участие в акции по наведению чистоты и порядка и выразил надежду, что с каждым субботником число горожан будет только расти.

Юрий Цкипури – Жители проявляют большую активность: только в Привокзальном территориальном округе на генеральную уборку вышли более 1200 жителей. Это очень приятно, потому что туляки тем самым демонстрируют неравнодушие к своему городу, к нашему общему дому.

По словам Юрия Цкипури, в сквере на Косой Горе запланированы дальнейшие работы по благоустройству: будет отреставрирован памятник, восстановлено асфальтовой покрытие пешеходных дорожек, установлены малые архитектурные формы.

Глава Тулы также посетил другие площадки, где проводилась или запланирована на будущее массовая уборка. В их числе – березовая роща.

– На одной из встреч с жителями поселка прозвучала идея организовать на территории рощи благоустроенное общественное пространство. Проект будет обсуждаться и утверждаться с учетом мнения косогорцев, а на начальном этапе мы проведем здесь санитарную очистку, – пояснил глава Тулы.

Уборка зеленного уголка пройдет 20 апреля. Приглашаются все жители Косой Горы.

Но не только общественные места стали местом для проведения субботника. Многие жители изъявили желание навести порядок свой двор. И эту инициативу также поддержали районные власти.

Галина Птицина – Наши жители регулярно присоединяются к субботникам. В этом году мы запланировали большой объем работ: нужно не только убраться во дворе, опилить деревья и покрасить сараи, поэтому и все, кто сегодня был дома, вышли на субботник. Особенно приятно, что администрации помогла нам с инвентарем, приехали бригады и спецтехника для опиловки деревьев, – отметила старшая по дому №84-а по пр. Ленина Галина Птицина.

Роман Росторцев – Этот дом 1937 года постройки. Он выстоял войну, хотя в него попадали снаряды. Я в этом доме жил с самого детства, поэтому мне приятно принимать участие в уборке его территории, ведь мы это делаем в первую очередь для себя, – рассказал Роман Росторцев.

Следующий субботник состоится 20 апреля.

Желающие стать частью большой команды и приложить свои усилия к тому, чтобы город стал краше и зеленее, могут обратиться за помощью с инвентарем и саженцами деревьев в территориальные управления и отделение партии «Единая Россия».

Об этом напомнил Евгений Авилов. Он же поручил руководителям территориальных округов города в выходные дни провести мониторинг и организовать работы по сбору мешков и мусора после субботника. Администрация города Тулы выражает слова благодарности руководителям тульских предприятий и организаций, предоставивших технику для субботника, всех неравнодушных жителей нашего города, которые сегодня приняли участие в наведении чистоты и порядка в городе.