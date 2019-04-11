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БК «Арсенал» в первом матче обыграл «Локомотив-Кубань-ЦОП»: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

БК «Арсенал» в первом матче обыграл «Локомотив-Кубань-ЦОП»: фоторепортаж

Матч завершился со счетом 93:84.

10 апреля тульский «Арсенал» в рамках 21 тура Суперлиги-2 сыграл первый матч против «Локомотив-Кубань-ЦОП» из Краснодара. Игра прошла в Туле в СК «Новое поколение». Наши баскетболисты победили со счетом 93:84.

Самым результативным в составе оружейников стал Максим Кузнецов, набравший 18 очков.

Ответный матч состоится сегодня, 11 апреля, в 19.00.

 

«Арсенал» — «Локомотив-Кубань-ЦОП» — 93:84 (28:14, 25:17, 23:26, 17:27)

«Арсенал»: Бурков (10), Попов (7), Казюлин (12), Синкевич (5), Голяхов (9) — старт, Кузнецов (17), Дзандзава (5), Жердев (12), Крыков (10), Винокуров, Борзилов, Рытенко (6).

«Локомотив-Кубань-ЦОП»: Салтыков (7), Минченков (9), Алексеев (6), Мешков (9), Емченко (12) — старт, Кипкеев (19), Калинов (1), Васильев, Кузьмин, Денисов (13+10 подборов), Крященко.

Фолы — 27:27.

 

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БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 1
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 2
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 3
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 4
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 5
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 6
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 7
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 8
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 9
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 10
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 11
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 12
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 13
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 14
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 15
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 16
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 17
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 18
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 19
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 20
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 21
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 22
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 23
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 24
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 25
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 26
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 27
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 28
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 29
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 30
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 31
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 32
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 33
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 34
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 35
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 36
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 37
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 38
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 39
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 40
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 41
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 42
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 43
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 44
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 45
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 46
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 47
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 48
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 49
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 50
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 51
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 52
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 53
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 54
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 55
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 56
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 57
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 58
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 59
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 60
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 61
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 62
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 63
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 64
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 65
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 66
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 67
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 68
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 69
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 70
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 71
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 72
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 73
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 74
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 75
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 76
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 77
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 78
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 79
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 80
БК "Арсенал" - БК "Локомотив-Кубань-ЦОП", Фото: 81
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:46 +2
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