БК «Арсенал» в первом матче обыграл «Локомотив-Кубань-ЦОП»: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

10 апреля тульский «Арсенал» в рамках 21 тура Суперлиги-2 сыграл первый матч против «Локомотив-Кубань-ЦОП» из Краснодара. Игра прошла в Туле в СК «Новое поколение». Наши баскетболисты победили со счетом 93:84.