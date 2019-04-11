БК «Арсенал» в первом матче обыграл «Локомотив-Кубань-ЦОП»: фоторепортаж
Матч завершился со счетом 93:84.
10 апреля тульский «Арсенал» в рамках 21 тура Суперлиги-2 сыграл первый матч против «Локомотив-Кубань-ЦОП» из Краснодара. Игра прошла в Туле в СК «Новое поколение». Наши баскетболисты победили со счетом 93:84.
Самым результативным в составе оружейников стал Максим Кузнецов, набравший 18 очков.
Ответный матч состоится сегодня, 11 апреля, в 19.00.
«Арсенал» — «Локомотив-Кубань-ЦОП» — 93:84 (28:14, 25:17, 23:26, 17:27)
«Арсенал»: Бурков (10), Попов (7), Казюлин (12), Синкевич (5), Голяхов (9) — старт, Кузнецов (17), Дзандзава (5), Жердев (12), Крыков (10), Винокуров, Борзилов, Рытенко (6).
«Локомотив-Кубань-ЦОП»: Салтыков (7), Минченков (9), Алексеев (6), Мешков (9), Емченко (12) — старт, Кипкеев (19), Калинов (1), Васильев, Кузьмин, Денисов (13+10 подборов), Крященко.
Фолы — 27:27.