В Туле выберут лучших студентов года
Заявки принимаются до 21 апреля.
За право звания «Студент года — 2019» поборются самые активные и талантливые ребята. К участию в тульском открытом этапе российской национальной премии приглашаются студенты очной формы обучения образовательных организаций Тулы в возрасте от 16 до 25 лет.
Премия включает в себя несколько номинаций:
- «Интеллект года»;
- «Творческая личность года»;
- «Спортсмен года»;
- «Журналист года»;
- «Доброволец года»;
- «Общественник года»;
- «Иностранный студент года»;
- «Староста года»;
- «Гран-при».
Прием заявок осуществляется до 21 апреля 2019 года. В рамках очного отборочного тура участники должны пройти ряд занятий, включающие в себя «образовательный блок» и «конкурсный». Подать заявку можно на почту mmc-rodina@tularegion.org.
Церемония награждения участников проекта состоится в начале июня.
«Студент года» — первая национальная премия, учрежденная Российским союзом молодежи и Министерством образования и науки РФ.
Премия поможет выявить и признать заслуги студентов, имеющие особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики и общественной деятельности.
Более подробную информацию можно узнать в Центре развития молодежного самоуправления по телефону 36−79−12 или ВКонтакте.