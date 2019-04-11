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В Туле выберут лучших студентов года

В Туле выберут лучших студентов года

Заявки принимаются до 21 апреля.

За право звания «Студент года — 2019» поборются самые активные и талантливые ребята. К участию в тульском открытом этапе российской национальной премии приглашаются студенты очной формы обучения образовательных организаций Тулы в возрасте от 16 до 25 лет.

Премия включает в себя несколько номинаций:

  • «Интеллект года»;
  • «Творческая личность года»;
  • «Спортсмен года»;
  • «Журналист года»;
  • «Доброволец года»;
  • «Общественник года»;
  • «Иностранный студент года»;
  • «Староста года»;
  • «Гран-при».

Прием заявок осуществляется до 21 апреля 2019 года. В рамках очного отборочного тура участники должны пройти ряд занятий, включающие в себя «образовательный блок» и «конкурсный». Подать заявку можно на почту mmc-rodina@tularegion.org.

Церемония награждения участников проекта состоится в начале июня.

 

«Студент года» — первая национальная премия, учрежденная Российским союзом молодежи и Министерством образования и науки РФ.

Премия поможет выявить и признать заслуги студентов, имеющие особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики и общественной деятельности.

Более подробную информацию можно узнать в Центре развития молодежного самоуправления по телефону 36−79−12 или ВКонтакте.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:09 +1
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