В Туле выберут лучших студентов года

За право звания «Студент года — 2019» поборются самые активные и талантливые ребята. К участию в тульском открытом этапе российской национальной премии приглашаются студенты очной формы обучения образовательных организаций Тулы в возрасте от 16 до 25 лет.

Премия включает в себя несколько номинаций:

«Интеллект года»;

«Творческая личность года»;

«Спортсмен года»;

«Журналист года»;

«Доброволец года»;

«Общественник года»;

«Иностранный студент года»;

«Староста года»;

«Гран-при».

Прием заявок осуществляется до 21 апреля 2019 года. В рамках очного отборочного тура участники должны пройти ряд занятий, включающие в себя «образовательный блок» и «конкурсный». Подать заявку можно на почту mmc-rodina@tularegion.org.

Церемония награждения участников проекта состоится в начале июня.

«Студент года» — первая национальная премия, учрежденная Российским союзом молодежи и Министерством образования и науки РФ.

Премия поможет выявить и признать заслуги студентов, имеющие особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики и общественной деятельности.

Более подробную информацию можно узнать в Центре развития молодежного самоуправления по телефону 36−79−12 или ВКонтакте.