Погода в Туле 11 апреля: облачно, небольшие осадки и ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе сохранится облачность с прояснениями. Небольшой дождь (по данным «Метеоинфо» – до 1 мм).

Ветер северо-восточный: ночью 4-9 м/с, днём до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +3 до +8, днём – от 11 до 16 градусов тепла. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.