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Молодежка «Арсенала» обыграла «Рубин»
Фото пресс-службы "Арсенала".

Молодежка «Арсенала» обыграла «Рубин»

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу туляков.

В Казани завершился матч молодежного первенства между местным «Рубином» и тульским «Арсеналом». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу оружейников.

Арсенальцы повели в начале встречи: на 13-й минуте Гребенщиков подал от углового флажка, Максименко хитро сделал пас пяткой к линии штрафной, где капитан туляков Осипов нанес разящий удар в нижний угол — 0:1.

А на 79-й минуте оружейники удвоили преимущество: Лаптев с линии штрафной эффектно пробил в дальнюю «девятку» — 0:2.

Эта победа для нашей молодежки стала четвертой подряд. В данный момент «Арсенал» делит с «Динамо» и «Спартаком» третье место в турнирной таблице.

Основные команды «Рубина» и «Арсенала» сыграют сегодня в 16.30 в Казани. Текстовую трансляцию матча читайте на Myslo.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:50 0
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