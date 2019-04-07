Тульский театр-студия «Мюсли» завоевал награды на международном фестивале

Тульский театр-студия «Мюсли» стал одним из фаворитов XI Международного театрального фестиваля Amannay, который состоялся в Марокко.

В мероприятии приняли участие коллективы из Италии, Франции, Ирландии, Марокко, Бразилии, Туниса, Египта. «Мюсли» стали единственными представителями России.

По итогам фестиваля тульский театр получил две награды. Жюри высоко оценило детский спектакль «ТОРМАШКИ! Обратная сторона Земли», а фламенко-фантасмагория «Лорка. Сны» (по пьесе испанского драматурга Федерико Гарсиа Лорки «Кровавая свадьба») победил в номинации «Лучшее художественное решение спектакля».

По мнению жюри, тульский театр завоевал награды своими яркими находками — это и танцы фламенко, и световое, музыкальное оформление, и пластические миниатюры.

Кроме того, актриса театра-студии «Мюсли» Ангелина Липенцова за блестящее исполнение роли невесты была номинирована на приз «Лучшая женская роль», а режиссер театра Людмила Кацеро за спектакль «Лорка. Сны» — на награду «Лучшая режиссура».

В Туле показ спектакля «Лорка. Сны» состоится 22 апреля на сцене Городского концертного зала.