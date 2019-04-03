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Житель Тульской области погиб в результате нападения быка

Житель Тульской области погиб в результате нападения быка

По предварительным данным, мужчина был пьян и спровоцировал агрессию животного.

Как стало известно Myslo, в конце прошлой недели в Арсеньевском районе мужчина погиб в результате нападения быка.

Как сообщают местные жители, потерпевший зашёл на территорию частного домовладения, где подрабатывал помощником по хозяйству. Во дворе на привязи находился бык. Мужчина был пьян и своим поведением спровоцировал нападение.

По предварительным данным, потерпевший получил многочисленные переломы и другие травмы, от которых скончался на месте.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:37 +2
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Место
Тульская областьАрсеньевский район

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